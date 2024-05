Incendio destruye vivienda de estudiante en Veracruz; pide apoyo en redes sociales [Fotos]

Veracruz, Ver.- Un presunto cortocircuito acabó con lo que había sido su hogar por 22 años, todo lo que había en el interior fue consumido por las llamas, apenas una cama y el comedor lograron salvarse.

Junto con su perro Oddy, Luisa Italia Blanco Callado, trata de limpiar lo más que puede lo que quedó de su casa, desde el incendio el pasado 3 de mayo ha sacado montones y montones de basura que fueron llevadas por un camión recolector.

La casa quedó inhabitable, el techo está por colapsar en algunas partes y el olor a humo y cenizas aún están presentes. Relata que mientras descansaba en una de las habitaciones de la vivienda, un estallido la alertó de que algo estaba sucediendo.

Presuntamente el incendio inició en una de las recámaras, que se encuentra cerca del poste donde se conectan los cables de energía; pertenece a su hermano quien por trabajo se encuentra fuera del estado de Veracruz.

Estudiante relata como el incendio acabo con su vivienda

Dice que los vidrios estallaron y las llamas rápidamente se apoderaron de toda la casa, que se encuentra en la parte alta de la calle Humanidad número 365 entre López Velarde y Urbina en la colonia Hidalgo.

“Eran como las 10:00 de la mañana del viernes 3 de mayo, yo estaba en mi recamara de repente hubo como una baja de luz y después escuche que exploto algo y se fue la luz, salí a ver que estaba pasando y vi que estaba todo negro, ya mis vecinos estaban gritando, alcance a agarrar a mi perrito y salimos corriendo porque ya estaban las llamas en toda la casa”, indica.

Los Bomberos tardaron más de 20 minutos en llegar, tiempo suficiente para que las llamas consumieran todo lo que había dentro de la casa, ropero, refrigerador, estufa, juego de sala, ropa, su uniforme, su mochila y todos los materiales que ocupa para sus estudios.

“Perdí todo lo que había en la casa, todo se me achicharro, esta casa perteneció a mi madre, ella está fuera del país y nos quedamos mi hermano y yo, pero él también se encuentra fuera por cuestión de su trabajo y estudios, prácticamente estoy sola, estudio enfermería en la UV y hasta mis cosas de la escuela se quemaron”, expresa.

Se presume que el incendio se debió a un corto circuito sin embargo toda la instalación quedó quemada y es difícil saber las causas.

Por ahora, Italia se fue a vivir con una de sus hermanas, pero espera que sea temporal y que pueda regresar a su casa.

“Vengo a sacudir todos los días, limpiar lo negro de las paredes, me estoy quedando con una hermana pero espero que sea temporal porque ella esta casada y tiene sus propios hijos, el espacio es pequeño, quiero volver a mi casa pero necesito muchísimo dinero para rehabilitar, tengo que cambiar toda la instalación, componer el techo, las paredes, el baño, es una fuerte inversión y no tengo nada, soy estudiante y mi mamá si me apoya, pero es mucho dinero que se necesita”, expone.

Solicita apoyo en redes sociales para recaudar fondos

A través de sus redes sociales, Italia inició una campaña para recaudar fondos para arreglar su casa; algunas personas ya han hecho donaciones de ropa y algunos muebles, pero necesita el respaldo económico.

“Son puertas, ventanas, el teflón, volver a repellar, pisos, son muchos detalles que volver a trabajar, más aparte los muebles, electrodomésticos, aun no tengo un presupuesto pero ojalá juntara lo suficiente para empezar”, puntualiza.

La vivienda se encuentra en la parte alta y se conforma por dos cuartos, un área de sala-comedor, la cocina y un ojo de patio.

Para las personas que quieran hacer alguna donación pueden contactar a Italia en sus redes sociales o enviar su aportación a la cuenta 4815163032492723 a nombre de Luisa Italia Blanco Callado.