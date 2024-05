Madre pide ver a su hija, acusa que su expareja la arrebató de su lado

Veracruz, Ver.- En pleno 10 de mayo, una madre desesperada pide apoyo a las autoridades de la Fiscalía General del Estado para ver a su hija, que fue arrebatada de sus brazos por su expareja y desde hace dos años que no la ve.

Jael Rueda de León Reyes denunció que el 22 de febrero del 2022, su expareja le quitó a su hija, cuando presuntamente ingresó a su domicilio con violencia.

¿Cuántos años tiene sin ver a su hija?

Aseguró que desde su nacimiento la niña se había quedado bajo su resguardo, sin embargo, cuando pidió manutención a su expareja, este decidió llevársela cuando tenía tres años y a dos años del hecho, no sabe en qué condiciones se encuentra.

“A mi hija se la llevó su papá, el era mi pareja, nunca estuvimos casados, yo me hacía cargo de la pequeña, siempre estuvo conmigo, pero cuando le pedí al papá que me apoyara con los gastos decidió llevársela, entró a mi casa de manera violenta, se la llevó a la fuerza y no se nada de ellos, no se nada de mi hija, si está bien, si se ha enfermado”, expresó.

Expuso que tras el hecho presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, no le han dado audiencia e incluso su carpeta estuvo archivada y no se le notificó nada.

“Lo que yo busco es una audiencia, la Fiscalía no me ha dado ningún apoyo, dos años para que mi carpeta quedará integrada, estuvo en archivo y no fui notificada, ahora que está otra abogada es cuando sacan la carpeta y la mandan al juzgado de control, pero sigo en las mismas, no hay audiencias”, denunció.

Indicó que su expareja es de oficio carpintero y desconoce su ubicación exacta; en algunas ocasiones allegados a ella le han comentado que se encuentra en Veracruz, pero cuando lo busca cambia de domicilio, según ella apoyado por toda la familia.

Dijo que su dolor más grande es que la niña está creciendo lejos de ella y en la posibilidad de que se vuelvan a ver, la pequeña no la reconocerá como su madre.

“Yo quiero justicia, pido a las autoridades que me den una audiencia, yo necesito ver a mi hija, está creciendo sin mí, no sé qué le digan cuando pregunta por su mamá, actualmente tiene cinco años y no se si me reconozca cuando la vuelva a ver, como mamá necesito ver a mi hija”, insistió.

