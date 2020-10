Jáltipan y Soconusco, primeros municipios en color verde en semáforo epidemiológico

Desde este lunes hasta el próximo 8 de noviembre Veracruz tendrá dos municipios en color verde en el semáforo epidemiológico de riesgo. Se trata de Jáltipan y Soconusco, ambos ubicados en la zona sur de la entidad.

De acuerdo a la evaluación de riesgo se tendrán 110 municipios en color naranja o riesgo alto y 100 demarcaciones en color amarillo, considerado de riesgo medio.

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, dio a conocer que dichos municipios obtuvieron el color verde ante las acciones tomadas por las autoridades y la colaboración de la población.

“A todos los habitantes de estas importantes localidades se les exhorta a apegarse a las recomendaciones oficiales para el regreso a la nueva normalidad”, dijo.

Pidió a los propietarios de los comercios ajustarse a lo que marca el semáforo conforme al color verde.

Puntualizó que las recomendaciones son claras, ya que el color verde permite las actividades esenciales y de servicios al 100%, mientras que las de entretenimiento al 75%.

Ramos Alor pidió a la población de ambos municipios continuar aplicando las medidas sanitarias y consultar las instrucciones de las autoridades, pues las demarcaciones a su alrededor se encuentran en color naranja, lo que significa un riesgo.

“El color verde no significa, ni quiere decir que ya pasó el peligro, que ya pueden abrir todos los comercios o escuelas de par en par, hacer las fiestas, las pachangas, los bailes, no, de ninguna manera, lo que eso quiere decir es que el nivel de riesgo es mucho menor, pero mucho cuidado porque municipios a su alrededor siguen en naranja, por lo que si no tienen cuidado seguramente volverán al color naranja, ciudadanos de esos municipios no se confíen”, expuso.