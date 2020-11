Jamapa era un municipio amenazado por Éric Cisneros: PRD

Veracruz, Ver.- Al menos siete Ayuntamientos perredistas han sido presuntamente amenazados por el Secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos y uno de ellos fue Jamapa informó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez.

Acusó que con la advertencia de que se “atengan a las consecuencias” desde la Secretaría de Gobierno se amenaza a los presidentes municipales del Sol Azteca, para que apoyen a los candidatos de Morena en esos municipios.

Mencionó que entre uno de estos Ayuntamientos amenazado se encuentra el de Jamapa donde hace unos días se llevó a cabo un operativo para detener a dos funcionarios municipales y a la extesorera.

En ese sentido aseveró que el partido respaldará a la alcaldesa Florisel Ríos Delfín y que estarán dando seguimiento al tema ya que uno de los funcionarios a los que se les giró orden de aprehensión es a su esposo Fernando “N” director del DIF.

“Sobre los hechos suscitados en Jamapa expresamos nuestro respaldo a la alcaldesa Florisel Ríos Delfín en un asunto que se dirime en las instancias correspondientes y que deberá resolverse conforme a derecho, no obstante, estaremos pendientes del desarrollo proceso con el objeto de que el caso no se contamine y sea manipulado por fines políticos”, expresó.

Comentó que, aunque había especulaciones de que el esposo de la alcaldesa sería el próximo candidato del PRD, todo es un simple rumor por que aun faltan meses para la designación de sus abanderados.

“No tenemos nada definido todavía estamos en un proceso, le faltan meses, cosas que tenemos que ir caminando, nosotros lo que decimos, y no defendemos a nadie no metemos la mano al fuego por nadie, quien haya cometido irregularidades e ilícitos y haya violado la ley que se le castigue, pero que el proceso legal se lleve conforme como lo marca la ley, que no se metan otras cosas, que no intimiden ni acosen a las familias”, agregó.

En rueda de prensa previo a una reunión con militantes del PRD, dijo que el área jurídica esta preparando la denuncia formal contra el titular de la Secretaría de Gobierno por las amenazas mencionadas.