Jazmín no encuentra justicia luego de ser atacada por su pareja hace dos años

Veracruz, Ver.- A dos años de haber sufrido de violencia física y sexual donde le arrancaron parte de la nariz, Jazmín pide justicia a la Fiscalía de Veracruz tras señalar que su agresor podría estar recibiendo apoyo de las autoridades para que el caso quede impune.

La joven originaria de Tlalixcoyan, explicó que desde agosto del 2022 inició un proceso legal contra Roberto “N” quien en ese momento era su pareja y figuraba como candidato a alcalde por ese municipio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos se originaron luego de que el sujeto trató de propasarse con la joven y como se negó a sus intenciones, la mordió y arrancó parte de la nariz, causándole un daño grave.

Afirmó que el proceso para acceder a la justicia ha sido desgastante, pues el presunto agresor no se ha presentado a las audiencias, además de que se les han asignado tres fiscales diferentes, que no han hecho la integración correcta de los documentos.

“Ya pasaron dos años entre procesos de audiencia, las audiencias se llevaron a cabo en este año a partir del mes de agosto y noviembre, yo he acudido en compañía de mi abogado y el señor no se presenta, en la primera audiencia no se presentó, nos brindaron otra fecha, en la que no se volvió a presentar, en ese proceso también me han mandado una fiscal diferente, no es la que lleva mi caso”, denunció.

Comentó que en la última audiencia celebrada hace unas semanas el juez determinó que no había una argumentación correcta de la carpeta de investigación.

“Durante una tercera audiencia la Fiscal que estaba en ese momento no estaba argumentando de manera correcta, el juez dio una hora de recesos y al final dictó que como no se estaba argumentando de manera correcta nos daba otra fecha, en la cuarta audiencia el juez dictó que no se puede ligar a proceso debido a que no se argumentó de manera correcta, siendo que la carpeta está completa”, declaró.

Comentó que las alternativas que le dieron es que proceda con una aplicación o un proceso de inicio, sin embargo, consideró que de nada sirve si la Fiscalía continúa cambiando al fiscal.

“Yo pido justicia, pido a la Fiscalía que me asigne a la fiscal que conoce de mi caso, que ni me este cambiando y que esto no quede impune, es lo único que pido, han sido dos años donde mi vida ha cambiado, estoy próxima a otra cirugía”, insistió.

Mencionó que su expareja, al ser político podría estar recibiendo el apoyo de las autoridades porque presuntamente tiene familiares dentro del Poder Judicial, pero llamó a la Fiscal General en apoyarla para acceder a la justicia y que el agresor sea castigado con todo el peso de la ley.

Los hechos quedaron presentados ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Mujer bajo el expediente 2639/2022.

Cabe hacer mención que Jazmín recibió el apoyo de la influencer veracruzana, Yeri MUA para la reconstrucción de su nariz, a petición de la colectiva feminista Brujas del Mar, en noviembre del 2022.