Diputada panista sí es investigada por presunta violencia política de género: Joana Marlen

La directora general de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Joana Marlen Bautista Flores confirmó que la diputada local del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui y su colaborador, José Alberto Velázquez Fajardo, presuntamente fueron quienes realizaron actos de violencia política de género en su contra.

Al dar a conocer en entrevista que por más de un año fue víctima de este tipo de violencia, misma que también alcanzó a su familia, decidió presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, organismo que se encargará de resolver el caso.

¿Confirma que es la diputada Nora Jessica (Lagunes Jáuregui)?, se le cuestionó

“Yo no quisiera entorpecer las investigaciones, no sé muy bien, me parece que toda la investigación va arrojada hacia ella y hacia otra persona, no lo sé, no quiero decir nombres, pero al final del día todo cae por su propio peso, siempre lo hemos comentado, la justicia en Veracruz para las mujeres sí existe, hay muchas mujeres que sí me han apoyado”, respondió a dicha pregunta.

La funcionaria pública aseguró desconocer el o los motivos por los cuales la legisladora panista pudo haber actuado en su contra, ya que, dijo, no ha tenido ninguna diferencia con ella.

“La verdad es que yo también me lo preguntaba cuando me enteré, por favor que me diga por qué durante un año me acosó a mí y a mi familia, por qué me siguieron, este hombre también que se dedicó a decir cosas tan burdas, tan bajas, ninguna mujer puede ser juzgada”, expresó.

Tras manifestar que confía plenamente en la aplicación de justicia en la entidad, adelantó que solicitará que, de comprobarse la culpabilidad de la panista y su asesor, ambos sean señalados como los números 10 y 11 en la lista de violentadores de Veracruz.

Asimismo, destacó que la legisladora está en su derecho de defensa, “tendrá que alegar y discutir, las pruebas son constantes, nosotros nos dedicamos a trabajar”.

“Lo único que pido es que se bajen las fotografías de mis menores y resarcir el daño, que estas personas tengan su merecido al final del día, que se sepa que una mujer que tiene un fuero no representa a las mujeres de Veracruz, una mujer que tiene valores no insulta o humilla a otras personas, las mujeres de Veracruz somos tolerantes, humildes, buenas, honestas y no se vale que esta persona por tener un cargo discrimine a otra”, dijo.

Aseveró contar con el apoyo de servidores y servidoras públicas que buscan aplicar la defensa de las mujeres y recordó que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, pidió que se realizara una investigación conforme a derecho, lo cual se está llevando a cabo.

“Él dijo que se siguiera una investigación, estamos en la casa de la justicia y yo creo que se tenía que hacer lo correcto, fuera quién fuera, en este caso no sabíamos, lo lamento mucho por ellos porque al final siempre sale la verdad”, comentó.

Finalmente, dijo estar preparada para la defensa que pudiera tener la legisladora, así como las acciones que el partido albiazul realice en su contra en defensa de su representante.

“Soy una mujer fuerte, que si soporté un año de tantos insultos y humillaciones en las que se menciona a mi familia, incluso a mí, también estoy preparada para defenderme, pues no solamente soy yo, más o menos desde que se inició la denuncia he recibido como a 16 personas que han tenido el valor para decir que quieren denunciar, se han sumado colectivos, no que querido que esto crezca, pero a más de un año tuve que hablar”, agregó.