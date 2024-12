Alcalde electo de Lerdo de Tejada busca ejercer el cargo tras ser liberado por sobreseimiento

Jorge Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de Lerdo de Tejada por el partido Morena, solicitará al Congreso del Estado su restitución en el cargo, tras ser liberado luego de tres años en prisión.

El pasado 28 de noviembre, Cárdenas Sosa obtuvo su libertad tras permanecer detenido desde 2021, acusado de secuestro agravado, secuestro equiparado y amenazas. Según explicó en entrevista durante su visita al Congreso del Estado, el caso fue sobreseído al comprobarse su inocencia, lo que le permitió recuperar su libertad el jueves de la semana pasada. Ahora, inició el proceso para ejercer como alcalde.

Cárdenas Sosa expresa que, tras su experiencia, “yo no tengo nada en contra de nadie. Todo se lo dejo a Dios; que él sea quien juzgue. Ahí está la justicia divina, y para mí es suficiente. No me considero un preso político. Creo que, al final, lo que haya sucedido en su momento ya quedó atrás. Pasé por un proceso, demostré mi inocencia, y no tengo ningún resentimiento hacia nadie. Las circunstancias fueron lo que fueron”.

Asimismo dijo que confía en que la ley es justa. “Si hoy el pueblo me dio su confianza para representarlos en el municipio de Lerdo de Tejada, lo único que me queda es responderles como tal, con trabajo y compromiso”, refirió.

Esteban Bautista Hernández informó que Cárdenas Sosa entregó su expediente este miércoles / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Sobre el trabajo de la síndica con funciones de alcaldesa, María Esther Arroniz López, expresó: “no soy nadie para juzgar si fue bueno o malo. Creo que es el mismo pueblo quien señala y evalúa. El pueblo sabe lo que pidió y las acciones que solicitó. Así se los comenté: 'Si ustedes quieren que regrese, lo pedimos, lo solicitamos, y actuamos en consecuencia’.”

Por su parte, Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y diputado de Morena, informó que Cárdenas Sosa entregó su expediente este miércoles para que se revise su situación jurídica.

“Vamos a analizar su expediente y verificar si no perdió sus derechos políticos. Está en su derecho de solicitar ejercer el cargo, y nosotros debemos dar nuestra opinión. No podemos ir en contra de la ley; aquí hacemos leyes”, afirmó Bautista.

El Congreso evaluará los procedimientos legales necesarios para determinar si Cárdenas Sosa puede asumir el cargo para el que fue electo en 2021 y ejercer el último año de la administración 2022-2025 como presidente municipal de Lerdo de Tejada.

Cabe recordar que la detención de Cárdenas Sosa ocurrió el 1 de diciembre de 2021. Recuperó su libertad el pasado jueves 28 de noviembre, luego de que un juez en Pacho Viejo dictara el sobreseimiento del caso por falta de pruebas, según informaron las autoridades ministeriales.

Antes de su aprehensión, Fabián Cárdenas Sosa había ganado la elección para alcalde de Lerdo de Tejada el 6 de junio de 2021. A pesar de los señalamientos en su contra, estos no se comprobaron, lo que le permitió mantener su condición como alcalde electo.