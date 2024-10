Jorge Martínez es jubilado, espera el pago de su retiro por invalidez desde hace 11 años [Video]

Xalapa, Ver.-Han pasado 11 años desde que Jorge Martínez Delfín recibió su retiro por invalidez, el cual fue emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al presentar ceguera total y a la fecha no ha recibido el pago del seguro, ya que el gobierno estatal no ha realizado la contratación de una empresa responsable de esta prestación.

Cada jueves, desde hace más de dos años, llega al centro de Xalapa para participar en la manifestación que realizan integrantes de la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz (Ajupiv).

Los jubilados, quienes prestaron sus servicios al estado al dar clases en escuelas de diferentes niveles educativos, han realizado manifestaciones, huelga de hambre y múltiples reclamos a las autoridades estatales para exigir la renovación de la póliza de su seguro de vida.

El grupo de jubilados señala que el seguro no se ha reactivado desde noviembre de 2021 y son alrededor de 40 mil afectados a nivel estado.

Cada jueves, desde hace más de dos años, llega al centro de Xalapa para participar en la manifestación que realizan integrantes de la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Entre los afectados se encuentra Jorge Martínez Delfín, quien a sus 69 años sigue esperando el pago del seguro que pagó durante el tiempo que estuvo trabajando como docente de preescolar.

A sus 28 años presentó algunos problemas en la vista, pero logró obtener dos plazas para poder clases en el área de cantos y juegos, debido a que se especializó en el arte de la música.

Su desempeño frente a grupo fue en los jardines de niños Trinidad Pérez González en el horario matutino y en Manuel M. Oropeza por la tarde.

Logró cumplir su trabajo por 30 años, logrando una jubilación, pero esperando obtener el pago del seguro por invalidez que a la fecha no le ha llegado.

Desde agosto de 2013 entregó sus documentos en la Secretaría de Educación de Veracruz, donde el trámite no avanzó.

En la dependencia se le indicó que debía presentarse en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero tampoco pudo lograrlo.

Pensionados y jubilados exigen pagos al gobierno / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Así, ha pasado más de una década esperando que se le entregue su pago, pero las autoridades educativas y el Ejecutivo es omiso, “no hay nada más que se pueda hacer porque ya se cumplieron todos los pasos y la entrega de documentos, pero las respuestas son nulas”.

Yo lo que espero es que me paguen lo que corresponde porque yo trabajé, dediqué mi tiempo a trabajar con niños, logré cumplir los treinta años que se pedían para la jubilación y ahora sólo me queda esperar porque las autoridades no nos atienden como se debeJorge Martínez Delfín

¿Qué le pide Jorge Martínez Delfín a la gobernadora electa Rocío Nahle?

El jubilado pidió a la próxima administración que se atienda el tema y que las personas que no han recibido este pago lo obtengan a la brevedad posible.

“Nos habían dicho que iban a entregar los pagos por antigüedad, yo pienso que, si tengo más de diez años esperando, pues me debe tocar entre los primeros, pero hay que esperar porque las autoridades no hacen caso y así han pasado los años”, comentó.

El jubilado pidió a la próxima administración que se atienda el tema y que las personas que no han recibido este pago lo obtengan a la brevedad posible / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa ,

Desde la Ajupiv se ha exigido el pago de 4.5 millones de pesos, cantidad que aseguran se les adeuda desde 2013.

Este adeudo corresponde a pagos de seguros de vida que no fueron liquidados en la administración de Javier "N" y que durante la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares apenas se les pagó una parte.

Del primero de noviembre del 2020 al primero de noviembre del 2021 se contrató exclusivamente una aseguradora GNP para jubilados federales, dejando en desprotección a los jubilados estatales.