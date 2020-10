José Carlos Guevara asevera ser el legítimo secretario general de Tamsa

Veracruz, Ver.- José Carlos Guevara Moreno aseveró ser el legitimo secretario general del Sindicato Nacional Unidad y Progreso (SNUP) de los trabajadores de la empresa Tenaris-Tamsa al ser llamado como tercer interesado para comparecer ante la Junta Federal 10 de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo del gobierno de la república.

Mediante una transmisión en vivo, el líder moral de los trabajadores rescindidos de contrato aseveró es el único que cuenta con toma de nota otorgada desde el 30 de enero del 2017 por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Ciudad de México mientras que Pascual Lagunes y Cándido Canseco asistieron como candidatos porque no cuentan con un documento legal.

Acusó que tanto Pascual Lagunes Ochoa como Cándido Canseco Castro “son la misma cosa” y los obreros han pagado por toda la corrupción dentro del sindicato por la cantidad de atropellos cometidos hacía la base.

Recordó que cuando le fue entregada la toma de nota Lagunes Ochoa y Canseco Castro unieron esfuerzos para desconocerlo y poner en su contra a los trabajadores.

Además de que se vino un enfrentamiento que dejó como saldo dos extrabajadores muertos y después fue inculpado de supuestos daños contra la empresa por el cual permaneció injustamente preso por más de tres años.

Sin embargo, confió en que vendrá una nueva era para Tamsa

“Asistí y participé, hemos logrado grandes avances que no me los esperaba, me retaron a que no asistiría, pero aquí estoy con mis abogados, vamos a desenmascarar todo y poner orden, ya iremos resumiendo paso a paso y esperamos que toda salga bien”

Este miércoles, los tres interesados a la secretaría general del SNUP se presentaron en la Secretaría Auxiliar de Asuntos Colectivos de la Junta Federal 10.