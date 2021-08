José Eduardo fue detenido por alterar el orden: alcalde

Mientras Amnistía Internacional México sostiene que en Yucatán ocurren desde hace varias décadas detenciones arbitrarias, el alcalde de Mérida, Renán Barrera asegura que existe evidencia videograbada de 24 horas donde se observa desde la detención del veracruzano José Eduardo Ravelo Echavarría por policías municipales y hasta su liberación.

En transmisión en vivo por su cuenta de Facebook, dijo que el joven originario del municipio de Isla, cuya familia acusa que murió tras ser violado y agredido por elementos policiacos, fue detenido inicialmente por alterar el orden público.

“Son 24 horas completas de grabación en las que se puede ver todo lo que pasó minuto a minuto. Esta información ya la tiene la Fiscalía. Estamos interesados en coadyuvar”, manifestó.

Renán Barrera reiteró que “no se le detuvo por su aspecto físico, por su preferencia sexual y mucho menos por ser sospechoso, sino porque hubo una denuncia ciudadana de lesiones y alteración del orden público”.

En su mensaje, sentenció que el ayuntamiento de Mérida no solapa la delincuencia ni tampoco el crimen, y aseguró que habrá esclarecimiento de los hechos. Aunque aceptó que es difícil, convocó a la ciudadanía a serenarse y a no convertirse en juez, pues para eso están las instituciones judiciales.

Expuso que los cuatro elementos mencionados en este caso se presentaron a declarar y ahí se les giraron las órdenes de aprehensión, pero aclaró que eso no significa que ya haya concluido.

“Si el caso es tan grave como se ha presentado, qué bueno que se haga de manera preventiva el mantenerlos en ese estatus jurídico, pero los señalamientos y las denuncias están en curso”, expresó.

El alcalde declaró que nadie en su sano juicio puede defender a un homicida o a un torturador y menos si es un funcionario público, pero siempre y cuando haya las pruebas contundentes.

“Yo no soy juez. A mí no me corresponde defender a ningún funcionario que haya sido señalado cuando ha habido una denuncia. Hay cuatro detenidos con orden de aprehensión y habrá un proceso legal que permitirá la transparencia”, insistió.

Dijo que si se comprueba la culpabilidad de los elementos, será el primero en pedir la pena máxima y ofrecerá una disculpa pública por haber tenido a servidores que no supieron estar a la altura de los ciudadanos, además de tomar acciones internas.

Por otro lado, pidió prudencia y confianza pues argumentó que no se puede sancionar, dictaminar ni hacer escarnio público: “Está el canal abierto con la madre y me solidarizo con ella, pero también como ciudadanos debemos ser conscientes que los elementos también tienen familias y existe la presunción de inocencia”.

La aparición virtual del presidente de Mérida se dio tras la filtración de un video en redes sociales donde, asustado e inquieto, José Eduardo Ravelo recibe indicaciones de los policías, quienes le dicen que se quede sentado.

Vestido con pantalón de mezclilla y playera roja, el joven se cubre el rostro con una mochila, mientras se escucha un diálogo en el que se sugiere el uso de sustancias tóxicas con un efecto de seis horas.

Entre los comentarios de los internautas sobresalen los que afirman que el video de dos minutos con 20 segundos está editado.

Foto: Cortesía | @EduardoArteaga

Detenciones y torturas

A las manifestaciones ciudadanas para el esclarecimiento de los hechos se suman las protestas mediante Twitter. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, hizo un llamado al gobierno de Yucatán a poner su mayor empeño en erradicar las detenciones arbitrarias.

Sostuvo en su más reciente publicación que las detenciones y la tortura en esta entidad se practican desde hace varias décadas y están documentadas en informe Falsas Sospechas, disponible para su descarga en https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-falsas-sospechas-detenciones-arbitrarias-por-la-policia-en-mexico/

En dicha investigación se hace público el arresto de José Adrián, un adolescente con discapacidad auditiva.

“A 4 años de la publicación del informe sobre detenciones arbitrarias, continuamos exigiendo garantías de no repetición”, exigió Olivares Ferreto.

Vinculación

Por otra parte, en conferencia de prensa, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal aseguró que en ese estado no hay lugar para la discriminación y el abuso.

Foto: Cortesía | Renán Barrera, alcalde de Mérida

Al hablar del caso de quien se encontraba en la ciudad buscando una oportunidad de trabajo, dijo: “Cualquier funcionario del estado de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, que cometa un acto de abuso, un acto de discriminación, ya sea por orientación sexual, género, clase social o cualquier otro motivo., será juzgado. En Yucatán no vamos a tolerar el abuso ni la discriminación”.

Vila Dosal indicó que desde que tuvo conocimiento del hecho ha estado en contacto con el fiscal para estar al tanto de la investigación y en espera de la audiencia de vinculación de los cuatro presuntos responsables que se encuentran detenidos y que se llevará a cabo el jueves 12 de agosto.