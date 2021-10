Joven acusa que policías estatales lo detuvieron sin pruebas y le quitaron su motocicleta

Acompañado de su familia, el joven Jorge Iván Rivera Santamaría se manifestó en la plaza Sebastián Lerdo para denunciar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presuntamente detuvieron de forma ilegal el pasado 21 de julio y le quitaron la motocicleta que usaba para trabajar.

El joven indicó que fue interceptado por policías estatales en la colonia Campo de Tiro cuando se encontraba trabajando, dado que se dedica al servicio de entrega de productos y alimentos.

Manifestó que los elementos lo arrestaron bajo el argumento de que conducía una motocicleta con reporte de robo, así como por la presunta posesión de estupefacientes.

“Me dicen: vas a ir a Fiscalía por un vehículo robado y por drogas, cierta cantidad y todo. Yo andaba circulando sobre la avenida Campo de Tiro, estaba en un servicio, me detienen para revisión, al no tener placas de circulación me dicen que iba a ir al corralón la moto, pero nunca me explicaron nada, ni me mostraron algún documento”, dijo.

Explicó que la motocicleta no tenía placas, dado que todavía adeuda cierta cantidad de la misma, “yo tengo la factura, la compré a crédito y es el sustento de mi familia, es mi principal herramienta de trabajo”.

“Fueron policías estatales, mediante el operativo Fénix, luego de detenerme me llevaron a San José, yo alegué que no podían hacer eso, no era la autoridad competente para infraccionarme ni meter al corralón la moto, pero ellos lo hicieron”, expresó.

Indicó que, aunque continúa en investigación, quedó en libertad porque Fiscalía General del Estado (FGE) no logró acreditar los delitos que se le imputaban, motivo por el cual fue liberado antes de que lo trasladaran al penal de Pacho Viejo en el vecino municipio de Coatepec.

Acusó que los elementos lo golpearon cuando se encontraba en el interior del cuartel “Heriberto Jara Corona”, mejor conocido como “San José”.

“En San José me dicen que me iban a poner a disposición de la Fiscalía por un vehículo robado y cierta cantidad de drogas, cuestioné por qué y en ese momento me golpean, me amenazan, me meten a la celda, ahí me obligaron a firmar unos documentos en los que decía que yo iba en ese vehículo y que llevaba cierta cantidad de droga, pero no es así”, expuso.

Manifestó que por los hechos presentó una queja en el Departamento de Asuntos Internos de la SSP, ya que su motocicleta no fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, sino que fue “prácticamente robada”.

Detalló que a la fecha su motocicleta no le ha sido entregada y, de acuerdo a los informes, se encuentra en el corralón de la concesionaria de grúas “GAXA”, por lo que ha tenido que pagar por el arrastre y por cada día que la motocicleta ha permanecido en el lugar.

“Yo lo que quiero es que me entreguen la motocicleta porque es mi fuente de ingreso, con eso mantengo a mi familia, pido a las autoridades que haya una reparación del daño y que sean castigados los elementos de seguridad que cometieron abusos en mi contra”, agregó.