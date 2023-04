Joven denunció acoso en plena vía pública; ocurrió en Veracruz

Veracruz, Ver.-Con la consigna de “hasta cuando vamos a vivir en paz las mujeres” una joven denunció a través de las redes sociales la situación de presunto acoso sexual que vivió en calles de Veracruz el pasado sábado.

Según la publicación que ya generó varias reacciones, Mónica, la joven denunciante, relató que salió de su casa acompañada de su mamá a comprar comida. Mientras esperaban la entrega, un hombre la sujetó por la cintura y le mordió un glúteo.

“Basta Veracruz, hasta cuándo vamos a vivir en paz las mujeres, hoy 8 de abril del 2023, salí a comer un pollo con mi mamá, estamos esperando que nos dieran el pollo, yo estaba de espalda cuándo uno de los tipos que van en el taxi me agarró por la cintura y me mordió mi nalga y me tocó sin mi consentimiento, mi reacción fue de asustada, sin saber qué hacer, solo saque mi celular y le dije de groserías, no es justo, que no se pueda ya salir en tu colonia a comprar comida, aclaro que no iba vestida provocando a nadie”, es el post que se lee en su perfil de Instagram.

En la publicación que se hizo viral en un par de horas, aparece la fotografía del taxi con su número y matrícula donde viajaba el presunto acosador.

La joven víctima externó el miedo y la frustración que vivió en ese instante cuando fue violentada en plena vía pública y aunque minutos después trató de ubicar la unidad con apoyo de la guardia policial que daba rondines por la zona, no se encontró a la unidad.

Ante tal publicación, la colectiva feminista Brujas del Mar se pronunció al respecto tras lamentar que continúen sucediendo este tipo de situaciones sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.