Joven denuncia personal de un antro en Xalapa, te contamos ¿por qué?

Xalapa, Ver.-De 29 años, Rafael Israel Castañeda Montiel, denunció haber sido drogado y asaltado por personal de un bar ubicado en el interior de conocida plaza comercial. Su caso quedó asentado en la carpeta de investigación UAT/D-XI/XAL/5/2465/2023, que se sigue en la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

En entrevista explica que el sábado 2 de diciembre acudió al mencionado bar solo. En la madrugada poco después de las 2 horas, tras el segundo tragos comenzó a sentirse muy mal, mareado y las personas encargadas del antro le hicieron pagar la cuenta con tres tarjetas diferentes.

“Ya no sabía dónde estaba”, señala y añadió que trató de pedir ayuda “y de repente los guardias de seguridad me tomaron por el cuello, me quitaron la cartera, celular y todo lo que llevaba de valor con tarjetas de crédito de tiendas departamentales”.

Te puede interesar: ¿Qué pasa en San Juan de Ulúa? Trabajadores acusan recorte para limpieza y mantenimiento

Después, agrega que lo golpearon y tiraron al piso, “lo que recuerdo es que me azotaron contra la pared”.

Tras eso se levantó y buscó ayuda en una patrulla de policía que estaba en la plaza, pero no hicieron nada cuando les dijo que lo habían robado el personal y propietarios del lugar. “Les rogué y pedí ayuda, pero me ignoraron y perdí el conocimiento. Lo único que recuerdo es estar en una ambulancia con los paramédicos. Ellos me llevaron al hospital”.

Local Comercio de esclavas en Xalapa fue una realidad; investigadora explicó

Señala que en cuanto salió fue al Ministerio Público ubicado en el Arco Sur para interponer la denuncia, pero no lo atendieron.

“Ya en ese momento no sentía dolor, pero creo que era por las drogas que me pusieron en los tragos. Hice todo lo posible porque me atendieron en el MP, pero dijeron que no porque estaba alcoholizado y aunque les expliqué la situación, ya por la tarde con un gran dolor en el cuerpo fue y ya fue que le tomaron la declaración, pero no hicieron nada porque el lugar sigue abierto”.

Te puede interesar: Torre Centro, el edificio más alto de la ciudad de Veracruz y el más polémico

El asunto, comenta es que todavía le duele mucho el cuerpo tiene fractura en las costillas, “pero vine porque quiero impedir que le suceda esto a otro joven como yo. No solo me lastimaron, sino que me saquearon las tarjetas de crédito”.

Explica que ha estado hospitalizado “y en las autoridades no han hecho nada, significa que pueden seguir robando y golpeando a quienes llegan solos a tomar unos tragos. Sé que el propietario se llama Juan Manuel y tiene varios bares en la ciudad”.

Es grave que sin importar el género de los clientes, “meseros y propietarios" pongan drogas en las bebidas para robarlos. Yo fui solo y fue mi error. Pero solo pensaba relajarme al tomar unos tragos. Y solo terminé con fisuras en las costillas, golpes en el cuerpo, apenas puedo caminar y hablar, fui alimentado a través de sonda por la golpiza que recibí”.

Análisis de datos

Rafael Israel Castañeda es analista de Datos y comenta que se ha dedicado a realizar una investigación a partir de su conocimiento. “Puedo saber que aproximadamente unas 200 personas han sido víctimas en este año de una situación similar. Se les droga, cobran de más y roban a los clientes”.

De acuerdo a los datos que ha obtenido puede saber que en el último año han sido afectados muchos más, como ocurrió en su caso. Esto lo sabe a través de analizar una muestra de las personas que estaban en el lugar ese día.

Explica que es un profesionista tranquilo, que acudió al bar a buscar desestresarse antes de su examen profesional, “considero que este tipo de delitos deben castigarse más porque de acuerdo al tipo de síntomas que presentó tras tomar dos tragos le pusieron metanfetaminas en su bebida”.

Exigió que las autoridades tomen cartas en el asunto e investiguen para castigar a quienes lo golpearon y robaron.

El denunciante presentó el oficio de la carpeta de investigación número UAT/D-XI/XAL/5/2465/2023. Del oficio UAT-XI/OF-10523/2023, presentada el 2 de diciembre de 2023, por los hechos registrados en el bar de Plaza Xanat, ubicada en el fraccionamiento El Olmo.