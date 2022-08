Joven denuncia presunta agresión sexual en clínica particular de Veracruz

Veracruz, Ver.- Mientras se recuperaba de una complicada cirugía, Ana Paula de 20 años de edad fue víctima de un presunto abuso sexual en una clínica particular situada en la ciudad de Veracruz.

Según lo narrado por la víctima, a causa de un problema de escoliosis fue intervenida el pasado 20 de enero del presente año, sin embargo, se presentaron complicaciones que llevaron a una segunda operación el 1 de febrero.

Relata que al día siguiente mientras trataba de despertar fue presuntamente abusada por personal de la clínica quien hizo tocamientos indebidos a su cuerpo.

“En esta última cirugía desperté mentalmente pero mi cuerpo no tenía la suficiente fuerza para moverse y alguien abuso de la confianza que le di al hospital, sin mi consentimiento sentí como me tocaron mi pecho derecho y así fue bajando, me manoseo horrible y sentí como separaba mis piernas y estaba jugando con una sonda como si la estuviera moviendo y luego se fue del otro lado, toco mi pecho izquierdo, ya no supe que paso porque trate de quedarme despierta, pero me dormí”, expone.

¿Cuándo realizó la denuncia por abuso sexual?

De estos hechos, puntualiza que a principios de mayo puso una denuncia por abuso sexual ante la Fiscalía con número de carpeta 1352/22.

Indica que a la fecha la clínica ubicada junto a una plaza comercial en la avenida Nuevo Veracruz no ha proporcionado los videos de seguridad y ha evitado cualquier acercamiento y que tampoco la Fiscalía ha informado acerca del avance de las investigaciones.

“Mis papás hablaron con los directivos y jefes del Star Medica para exponer estos hechos, porque yo no estaba muy consciente no puedo distinguir si fue hombre o mujer, al principio dijeron que iban a apoyar con unas videograbaciones, pero hasta ahora no ha habido respuesta, que porque no se querían ver involucrados, sabemos que la Fiscalía también pidió las grabaciones, que se mostrarán los protocolos pero tampoco les han entregado”, señala.

Recuerda que durante las intervenciones quirúrgicas estuvo rodeada por siete varones, entre médicos, internistas y demás personas que se requiere en una operación.

La joven quien está cursando su primer semestre de la Ingeniería Biomédica pide que se tome conocimiento de este hecho ante el riesgo de que haya más víctimas y que sea una practica constante del personal del hospital.

También demanda que se dé celeridad a las investigaciones para que se encuentre al responsable ya que el presunto abuso se presentó mientras estaba bajo los efectos de la anestesia.