Joven queda ciego por presunta negligencia médica en IMSS en Veracruz, denuncian familiares

Veracruz, Ver.- Por una presunta negligencia médica cometida por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la vida de Juan Antonio Reyna Velasco cambio drásticamente en las últimas semanas con la pérdida de su vista.

Juan Luis Reyna Vergara, padre del joven denunció que las autoridades del IMSS retrasaron la atención a su hijo, lo que provocó que su estado de salud se deteriorara la grado de que hace una semana perdió la total visión.

Detalló que la vida de su hijo de 25 años cambió drásticamente desde hace tres meses cuando por un dolor abdominal ingresó a la clínica del IMSS ubicada en Díaz Mirón en donde se le realizaron diversos estudios y al final se reveló una masa dentro de su estómago, que posteriormente fue analizada a través de una biopsia.

Explicó que después de un mes y días se entregaron los resultados, pero las autoridades del IMSS no hicieron validos los documentos y se negaron a brindar la atención requerida.

“Después de un mes llegaron los resultados y en el IMSS de Díaz Mirón no los aceptaron, tuvimos que irnos al de Cuauhtémoc donde se negaron a darle la quimio y nos dijeron que se debía hacer otra biopsia y que debían programarla. Estuvimos esperado varios días y mi hijo estuvo en ayunas hasta que fuimos a preguntar la fecha del estudio y nos dimos cuenta de que no tenían programado nada, nos engañaron, hablé con una personal de control médico y fui así que se programó una fecha y se hizo la biopsia, pero luego nos dijeron que tenían que hacerle una resonancia magnética en la cabeza, pero la fecha era para el 28 de agosto y que tenían que ponerlo en ayuno 12 días más, son largas y largas a pesar de que sabían que era un temor cancerígeno”, señaló.

Mencionó que por esa falta de atención decidieron trasladarlo a una clínica particular donde el personal médico indicó que con los resultados de la primera biopsia se debió haber atendido al paciente.

“Decidimos sacarlos del IMSS, la resonancia magnética se la hicimos en la Cruz Roja y la quimio se la aplicaron particular, ahí el médico nos dijo que no había necesidad de otra biopsia que el servicio lo debieron haber prestado, mi hijo presentaba muchos dolores de cabeza y en el IMSS no le brindo la atención inmediata, el estado de salud se deterioró, perdió la vista y lo tenemos hospitalizado en una clínica particular”, agregó.

Los familiares responsabilizaron al IMSS del estado de salud de su hijo y piden que se de una compensación por la negligencia cometida contra un joven a quien le cambiaron la vida.

“Queremos que el IMSS se haga responsable de esta negligencia médica, mi hijo es un joven de 25 años, no sabemos si podrá recuperar la vista y pedimos que se le entregue una compensación o una pensión temporal porque fue una responsabilidad del IMSS tenían el estudio en sus manos y sabían que requería la quimio”, demandó.