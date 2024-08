Juan Javier Gómez Cazarín celebra logros del gobernador de Veracruz tras su informe de gobierno

El primer piso de la transformación en Veracruz, de la mano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, deja una profunda huella en el corazón del pueblo, que en seis años ha sido testigo de cómo un gobierno honesto, eficiente, austero y con una profunda visión humanista impulsa el bienestar y la justicia social, expresó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso local.

Hace seis años, recordó, Veracruz era un polvorín: había una inseguridad galopante, corrupción institucionalizada, impunidad y complicidades con grupos delictivos; abandono de obra pública, malversación de recursos públicos e ingobernabilidad en todos los rincones; la realidad actual es diametralmente opuesta, ahora se es una de las 10 entidades más seguras, con récord en inversión pública y paz social.

Gómez Cazarín reiteró que la llegada de la 4T fue lo mejor que le pasó a Veracruz después de los desastrosos gobiernos del PRIAN, cuyas consecuencias aún le están pasando factura al desarrollo de la entidad; no obstante, Cuitláhuac García le ha dado orden y certeza financiera, administrativa y operativa, que se traduce en miles de acciones que abonan al progreso de las y los veracruzanos.

“Cada año, en los mensajes que le ha dado a los veracruzanos, atestiguamos cómo el buen ejercicio de los recursos y con la planeación necesaria han permitido abatir rezagos sociales, mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, así como los servicios que presta el Estado”, dijo.

Quien no ha caminado la entidad palmo a palmo, enfatizó, no ha escuchado la gratitud del pueblo por cada obra recibida, por cada apoyo para mejorar sus hogares y economía; no ha sido testigo de la felicidad de las y los niños por contar con aulas y escuelas dignas; de las familias, por tener mejores centros de salud, hospitales y caminos; de los productores, por contar con “escuelas campesinas” que les acompañan para hacer más rentables sus campos.

“En este sexenio de la transformación Veracruz ya cambió para bien, Cuitláhuac García sentó las bases para recuperar la grandeza del estado, con un pueblo orgulloso de sus raíces y contento porque habrá un segundo piso de la 4T; con Rocío Nahle, gobernadora electa, se continuará con las acciones de un gobierno humanista, a favor de los derechos, las libertades y la justicia social”, destacó tras participar en el mensaje que con motivo de su Sexto Año de Gobierno dio el titular del Poder ejecutivo desde el auditorio “Benito Juárez”.

Del listado de acciones y logros, Juan Javier Gómez Cazarín afirmó que todos son reales, son palpables, no hay simulaciones como en el pasado, porque aquí sí hay un gobierno honesto, austero y un gran compromiso con el pueblo.