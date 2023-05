Veracruz, siempre a la defensa de la legalidad y de la voluntad popular: Gómez Cazarín

Xalapa, Veracruz.- Aunque le duela a la oposición y a quienes van en contra de la 4T, Veracruz siempre luchará y defenderá la legalidad y la voluntad del pueblo, por ello, es la entidad que encabeza la manifestación pacífica del 20 de mayo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso local.

Dijo que la ciudadanía expresará de manera pacífica su rechazo a la conducta mostrada por nueve de los 11 ministros de la SCJN, al invalidar la primera parte del Plan B electoral, respondiendo a intereses ajenos a la democracia y a la nación.

Agradeció la suma y respaldo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez a este movimiento convocado por las diputadas, diputados y diputade morenistas del Congreso de Veracruz, con lo que la caravana veracruzana tendrá una presencia muy fuerte y trascendental, como lo ha sido el estado a lo largo de la historia de México.

Precisó que sólo un grupúsculo que añora el pasado es el que avala y está feliz con el fallo de la Suprema Corte al Plan B, no así el pueblo que demanda elecciones democráticas, participar y un Instituto Electoral austero y eficiente.

"Los ministros se agarraron de una apreciación legaloide, no fueron al fondo del análisis del Plan B, y con ello renunciaron a su mandato y traicionaron al pueblo", destacó el Líder de la JUCOPO.

Reiteró que la Suprema Corte no puede invadir ni asumir las atribuciones del Poder Legislativo, así como los legisladores no pueden ejercer como jueces, éstos no deberían ser legisladores.

“No aplican la ley que existe, sino la que les gustaría que existiera, y -peor todavía- aplican una ley a conveniencia de intereses que no son los del pueblo, al cual teóricamente sirven”, precisó Gómez Cazarín.

E indicó que las ministras y ministros votaron en contra de un paquete de leyes porque se aprobaron con dispensa de lectura y esto, a su parecer, demerita la deliberación democrática, argumento débil y absurdo porque la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y su reglamento, permiten esa dispensa.

Desde el Congreso de Veracruz se convoca a una concentración pacífica frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia para el próximo sábado 20, a las 12 horas | Foto: SCJN/Cuartoscuro

Y prosiguió: ellos y nosotros sabemos que el fondo es invadir competencias del Poder Legislativo para abrazar la tiranía de la maroma legaloide, renunciando a su imparcialidad, el corazón de la legitimidad de cualquier juez del mundo, y oponerse a un proyecto político del que actúan -sin reconocerlo públicamente- como opositores.

En coherencia con lo anterior, citó, desde el Congreso de Veracruz se convoca a una concentración pacífica frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia para el próximo sábado 20, a las 12 horas, a la cual se le denominará Concentración por la Defensa de la Soberanía del Pueblo y Contra la Corrupción que invade a la SCJN.