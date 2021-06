Jubilados advierten plantón en primer cuadro de la ciudad de Veracruz

Veracruz, Ver.- En protesta a la Reforma al Sistema Pensionario de los Estados que generara la extinción del Instituto de Pensiones del Estado para convertirlo en cuentas individuales que no garantizan un futuro, los jubilados y pensionados realizarán un plantón este 1 de julio como medida de presión ante el gobierno federal y los diputados de Morena y del PT.

En voz del grupo de inconformes, Rodolfo Suárez Castellanos presidente del Consejo de jubilados y pensionados A.C denunció que la federación junto con los diputados de Morena y del PT están tratando de hacer modificaciones en el sistema de pensiones que dejara en la incertidumbre a todos los jubilados y pensionados.

Explicó que tras los saqueos de los gobiernos priistas al IPE el gobierno está aprovechando para desaparecerlo y pretenden cambiar el sistema para que sea el estado que se encargue de los jubilados.

“El pago mensual lo apoquinan los compañeros activos que están molestos porque también se van a ver afectados con las cuentas individuales, esto nos afecta porque el gobierno del estado ya no va a cotizar más que para los activos, esto le conviene al gobierno porque va a pagar menos, se van a ir los activos dependiendo de las Afores pero nosotros los jubilados ya no vamos a recibir aportación de los jóvenes para que paguen nuestra pensión sino que ahora vamos a depender del gobierno del estado, ahí nos van a mandar y ahorita no hay ni para obra pública”, señaló.

Otras de las inconformidades de los jubilados y pensionados es que se pretenda pagar sus aportaciones bajo la medición de UMAs.

Además de que protestaron porque el ejecutivo estatal no ha mostrado intención ni capacidad para coordinarse con el poder judicial y el legislativo para conjuntar sus acciones en favor del IPE y recuperar los 20 mil millones de pesos que fueron saqueados durante las administraciones que encabezaron los priistas, Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Los jubilados advirtieron que bajo estas protestas este 1 de julio realizaran un plantón de 10 horas en las calles de Rayón e Independencia en el primer cuadro de la ciudad para externar su rechazo sin importar las consecuencias a terceros.