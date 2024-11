¡No se rinden! Jubilados vuelven a cerrar centro de Xalapa por seguro de vida

Xalapa, Ver.- Los integrantes de la Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del Issste en Veracruz (Ajupiv) no se rinden y como cada jueves bloquean el centro histórico de Xalapa.

El grupo de personas adultas mayores exige el seguro de vida que, afirma, no ha sido renovado desde 2021, sin embargo, el descuento continúa y se ve reflejado en sus talones de pago.

Durante su protesta en el primer cuadro de la ciudad se ralentiza el tráfico por el cierre de la calle Enríquez, medida de presión que la Ajupiv ha ejercido por al menos tres horas durante 13 semanas consecutivas.

A pesar de la inconformidad de automovilistas, personal del transporte público y usuarios, jubilados y pensionados exponen que las autoridades estatales no atienden su exigencia de la renovación de la póliza del seguro de vida y seguirán en su lucha.

En la manifestación frente al Palacio de Gobierno, los pensionados enfatizan que es necesaria la contratación de una aseguradora / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Qué opinan integrantes de Ajupiv sobre la falta de respuesta de autoridades?

“Ya se les acabó el tiempo. Cuitláhuac García no resolvió el problema y la Secretaría de Educación de Veracruz hizo una simulación la semana pasada. Dijo que nos registráramos, pero ya ahorita no hay nada”, declara Calixto Azuara.

En la manifestación frente al Palacio de Gobierno, los pensionados enfatizan que es necesaria la contratación de una aseguradora, así como diseñar un programa que incluya los pagos atrasados de las pólizas a familiares de docentes fallecidos.

Georgina Martínez Marín es integrante de este movimiento y lo define como de una lucha ante una injusticia por doble motivo, por haber entregado su vida a la docencia y estar pagando, y por ser un grupo vulnerable.

Recuerda que el pasado 1 de noviembre se cumplieron tres años de la cancelación del seguro de vida, tiempo durante el cual a ellos no han dejado de cobrárselos.

Hoy puntualizaron que no se rendirán y seguirán exigiendo ser escuchados y atendidos. También, para quienes no lo sepan, informaron que no son “un grupúsculo”.

Jubilados y pensionados exponen que las autoridades estatales no atienden su exigencia de la renovación de la póliza del seguro de vida / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

La Ajupiv cuenta con 250 agremiados en Xalapa y en total, en la entidad son más de 30 mil los afectados, pues sin los seguros, dejarán vulnerables a sus familiares en caso de fallecimiento.

