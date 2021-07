Jubilados del IMSS insisten en reclamo por devolución de los recursos de cesantía

Xalapa, Ver.-Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron, una vez más, que se les está negando la entrega de los ahorros de la subcuenta de cesantía y vejez administrados por las Afores y que se encuentran en cuentas individuales a nombre de cada uno de los jubilados y pensionados.

“Estos ahorros son retirados por las Afores y entregados de manera indebida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando cumplimos 60 años de edad integrándolos al presupuesto federal despojándonos de parte de nuestro patrimonio familiar, situación completamente injusta”, dijo Alfonso César Aburto Gutiérrez, médico familiar e integrante de la Unión Nacional de Comités IMSS Xalapa.

Explicó que luego de las reuniones con autoridades federales con 11 funcionarios de 7 instituciones, en las que exigieron la entrega de su pago por cesantía y vejez, no resolvieron a su favor y por el contrario mantuvieron su postura de considerar improcedente su solicitud, por lo cual anunciaron que continuarán en lucha.

Como primera respuesta a la negativa de dar solución a la justa petición, el 15 de junio, se conforma el Frente Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS pro recuperación de cesantía y vejez, integrándose 40 organizaciones ubicadas en 38 ciudades de 25 entidades federativas que tiene como único objetivo luchar por la entrega de los ahorros por todos los medios posibles

Acusó que, aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió revisar su caso, el posicionamiento sigue siendo no entregar los recursos que son parte de sus ahorros, bajo el argumento de que se trata de dos pensiones, lo cual rechazaron.

“Es claro que el Presidente no tiene la información correcta; los jubilados del IMSS no solicitamos una segunda pensión, nosotros no somos pensionados, somos jubilados y lo que reclamamos es la entrega de nuestros ahorros que por ley nuestro patrón el IMSS deposito a nuestro nombre en una cuenta individual en la AFORE que nosotros”, añadió.

Agregó que son casi 90 mil los afectados por esta determinación y que son poco más de 11 mil los jubilados de la delegación Veracruz Norte los que no han recibido sus recursos.