"¿Dónde está ese dinero?": jubilados vuelven a cerrar el centro de Xalapa

Como cada jueves, los integrantes de la Agrupación de Jubilados y Pensionados del ISSTE en el estado de Veracruz (Ajupiv), cerraron el centro de Xalapa como protesta por la cancelación del seguro de vida para los jubilados federales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Desde las 10:00 horas los jubilados se reunieron en la plaza Sebastián Lerdo para, posteriormente, cerrar la vialidad en la calle Enríquez, tal y como lo han hecho desde el 2021.

¿Cuándo inició la cancelación del seguro de vida por la que protestan?

A nombre de los manifestantes, todos de la tercera edad, Calixto Azuara Mendivil recordó que el problema se originó desde la administración de Javier "N", cuando fue cancelado el seguro de vida para los jubilados federales de la SEV.

Tras ello, dijo, en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares se restituyó la vigencia del seguro de vida, pero éste ya no se actualizó durante la administración del representante de Morena Cuitláhuac García Jiménez.

“El gobernador Cuitláhuac García Jiménez tuvo que haber actualizado este seguro, pero fue cancelado desde el primero de noviembre del 2021 y a la fecha no ha sido contratada ni restituido”, expresó.

Refirió que este derecho se encuentra establecido en el artículo 17 de la Constitución Política, por lo que se trata de un beneficio que debe permanecer.

Mientras la situación no cambie, los jubilados seguirán manifestándose cada jueves / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Este derecho fue fundamentado en el gobierno de Adolfo López Mateos en 1958, 1959 y de ahí en adelante se aplicó en el sexenio de Adolfo López Mateos, Hacienda Federal, hace una licitación para los seguros y se sigue haciendo, el gobierno federal lo sigue haciendo, pero a nivel local las autoridades no han atendido este beneficio para nosotros los jubilados”, comentó.

Calixto Azuara Mendivil recordó que el problema se originó desde la administración de Javier "N" / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Puntualizó que son más de 30 mil jubilados con sueldos federales los que no han recibido este derecho, además de las familias que no han podido acceder a este beneficio con el fallecimiento de los pensionados.

Al respecto, comentó que las familias de los jubilados pasan un “calvario”, porque de una dependencia los mandan a otra sin obtener el pago correspondiente.

El jubilado consideró que los recursos han sido mal usados por las autoridades estatales, ya que se trata de dinero que se ha ido pagando de las pensiones de cada beneficiario.

“Nosotros estamos pagando mensualmente nuestro seguro, pero al momento de que alguien fallece se nos dice que no está activo y que no se puede cobrar, eso es un acto irresponsable de las autoridades, siempre nos hemos preguntado dónde está ese dinero o por qué es que no pagan el seguro”, manifestó.

Refirió que este derecho se encuentra establecido en el artículo 17 de la Constitución Política, por lo que se trata de un beneficio que debe permanecer / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Dejó en claro que las autoridades estatales no tienen que pagar por este beneficio, sino que se trata de dinero proveniente de los propios beneficiarios.

“El gobierno del Estado no gasta de sus ingresos propios para pagar ese seguro, se trata de un dinero que viene de la federación y que envía a la Secretaría de Finanzas y Planeación, no sabemos por qué no se paga o qué le hacen a ese dinero, la situación empezó con Duarte, de ahí se mejoró con Miguel Ángel Yunes y nuevamente nos pasa lo mismo con Cuitláhuac, lo único que nos hacen pensar es que están malversando ese dinero, no sabemos para qué lo utilizan, pero no es para lo que está etiquetado”, expuso.

Finalmente, comentó que mientras la situación no cambie, los jubilados seguirán manifestándose cada jueves, haciendo algunas pausas cuando así se requiera.

