Jubilados y pensionados de Banrural se manifiestan, en Veracruz

Veracruz, Ver.- En protesta por la imposición de los servicios integrales que se licitaron bajo contratos amañados entre “amigos y compadres”, jubilados y pensionados de la Asociación Regional de Empleados Jubilados de la Banca Rural Golfo A.C. realizaron una manifestación a las afueras del servicio médico de Banrural.

En voz del grupo de afectados, María del Socorro García Mora explicó que el pasado 31 de marzo se realizó una licitación para favorecer a empresas “patito” que a su parecer no tienen la infraestructura para brindar la atención y ponen en riesgo la salud de los jubilados y pensionados, principalmente los que se encuentran bajo tratamiento oncológicos.

🗣️Jubilados y pensionados de la Asociación Regional de Empleados Jubilados de la Banca Rural Golfo A.C. protestaron en el puerto de #Veracruz



Conoce los motivos en #DiariodeXalapahttps://t.co/Bg0auQWlGw

📹: @gerylove80 pic.twitter.com/8tbQmjidte — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) April 15, 2021

Local

Indicó que anteriormente, desde el 2003 que se creó el Fideicomiso Fondo de Pensiones para el pago de pensiones, todos los jubilados y derechohabientes que suman alrededor de 12 mil en todo el país contaban con un servicio médico autoadministrado sin limitaciones.

Sin embargo ahora los servicios quedaron en manos de las empresas Community Doctors SA de CV y Challenger Consulting SA de CV que no cuentan con especialistas y suministran medicamentos genéricos.

“Nos están imponiendo un sistema diferente al que traíamos, nos dicen que los cambios son para que nos den todo el servicio completo, pero más bien fue para poner amigos y compadres porque todo se dio en una licitación toda amañada, fue una adjudicación directa y la disfrazaron de licitación, en este momento no tenemos servicio en todas las localidades del estado, dieron el servicio a empresas patito”, denuncio.

En ese sentido los manifestantes exigieron la destitución de Ignacio Pérez Colín apoderado legal del fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural y Luis Guillermo Becerril Terrores coordinador Médico del Fideicomiso.

Virginia Guadalupe Martínez jubilada desde el año de 1999, explicó que como paciente oncológica está preocupada por la modificación de los servicios médicos ya que esto trajo como consecuencia en el cambio de medicamentos para sus tratamientos, pues le dieron medicinas genéricas.

“El lunes precisamente fui a que me dieran la receta y me cambiaron el medicamento, para mí fue un cambio brusco no le puedo decir de afectaciones porque aún no lo sé, porque las acabo de empezar a tomar y a fin de mes me toca la quimioterapia, pero si estamos preocupados por estas modificaciones, parece que se quieren ahorrar un dinero”, dijo.