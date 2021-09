Julen, en ojo del huracán por reunión con ultraderecha española

Panistas y exmilitantes del partido criticaron la firma de la Carta de Madrid que el senador veracruzano Julen Rementeria del Puerto encabezó ayer, junto a un grupo de panistas más, con Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha VOX.

A unas horas de haberse dado el encuentro, diversas personalidades del Partido Acción Nacional criticaron el rumbo dado por el blanquiazul tras la firma del documento que afirma que “el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo”.

El expresidente de la república Felipe Calderón Hinojosa aseguró que la dirigencia del PAN lleva buen rato extraviada y que el acuerdo con Vox lo demuestra. “Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”, señaló el expanista.

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde también criticó el acuerdo firmado y el acercamiento con el partido español VOX por considerar que los extremos no ayudan a la sana convivencia social, sino que, por el contrario, promueven la no deseable polarización. “Como capitalino y panista, no comparto la cercanía con Vox. No es lo que me representa”. Y añadió “Como dijeran los clásicos: respeto, pero no comparto”.

El exsenador por el PAN, Roberto Gil Zuarth también se sumó a las criticas por el acuerdo firmado por Rementeria del Puerto al considerar que no hay “un solo renglón” en los principios de doctrina que identifique al PAN con VOX. “Imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad. O, por lo menos, una carencia absoluta de creatividad”.

Desde Veracruz, el alcalde panista Fernando Yunes Márquez criticó lo realizado en el Senado de la República y aseguró que el PAN necesita ser una derecha moderna por lo que el acercamiento a Vox mediante la Carta de Madrid “en nada sirve al partido”.

Senadores se deslindan de la firma

La firma de la Carta de Madrid fue compartida de manera oficial por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República en sus redes sociales, e incluso se dijeron “orgullosos” de haber firmado el documento. “Defender la democracia, la libertad, el estado derecho y la separación de poderes no es un asunto de “extrema derecha”, sino de extrema necesidad en nuestro país”, señalaron en redes.

Julen Rementeria del Puerto hizo lo propio a través de sus cuentas personales junto a una fotografía con el congresista español Santiago Abascal. “Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada”, escribió.

El consultor económico y político Fernando Cota Acuña se sumó al debate para defender a Rementeria del Puerto a quien consideró un senador que, “como pocos, ha apostado por la defensa abierta de los valores de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

No obstante, la acción fue refutada por otros integrantes de la bancada quienes desconocieron la alianza. Gustavo Madero, senador panista por Chihuahua se deslindó de la firma y se pronunció a favor de que Acción Nacional se convierta en un centro incluyente y no en una derecha radical.

“Lamento el corrimiento del partido Acción Nacional y de mi Grupo Parlamentario de Senadores del PAN a la derecha cuando más se requerimos ser una alternativa democrática comprometida con los derechos humanos, económicos, políticos y sociales para cerrar brechas de desigualdad y la exclusión”, escribió el panista.

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz también se deslindó del acuerdo firmado mediante un tuit en el que puso “Yo, con VOX... ni a la esquina”.

Se reúnen para firmar ¡sin cubrebocas!

La polémica en la que se vieron envueltos senadores panistas no sólo fue por el documento firmado sino también debido a que la reunión sostenida con Santiago Abascal Conde se llevó a cabo sin las medidas de seguridad que se requieren ante el Covid-19.

“Todas las reuniones sin cubrebocas son de riesgo, pero el PAN organizó una de las peores”, escribió en su cuenta de twitter el doctor Isaac Chávez Díaz, Médico Anestesiólogo quien sigue de cerca el avance de la pandemia en México.

Añadió que la reunión entre los senadores y el congresista español pudo hacerse vía zoom para evitar concentraciones “o mejor aún, no hacerlo”. “Sin cubrebocas y sin dignidad”, escribió y compartió una fotografía en la que se observan a 22 personas reunidas, ninguno portando cubrebocas y sin respetar la distancia recomendada en espacios cerrados.

¿Qué dice la carta de Madrid?

Titulado “Carta de Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera”, el documento al que se suscribieron las y los senadores del PAN afirma que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de las naciones, así como para las libertades y los derechos de compatriotas.

Plantea que la “Iberosfera”, compuesta por más de 700 millones de personas, es una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico para abordar el futuro.

Sin embargo, advierte que una parte de la región está “secuestrada” por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos, señala, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica.

“La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho”.

Por ello, a través de la Carta de Madrid, apoyada por diferentes líderes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, se afirma que el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de las sociedades, “por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos”.

Así mismo, plantea que la defensa de las libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia.

“El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios”, concluye el texto firmado por decenas de representantes de varios países.

En el caso de México, previo a la reciente firma, el documento ya contaba con el apoyo de Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de la República; Carlos Leal, diputado local en el Congreso del Estado de Nuevo León,; Elsa Méndez Álvarez, diputada local en el Congreso del Estado de Querétaro; Fernando Doval, secretario de estudios y análisis estratégicos del Partido de Acción Nacional; Mario Romo, presidente de Red Familia (México) y Pablo Adame, ex diputado federal y Fundador de Nada nos Detiene A.C.