Julen debería tener la decencia de renunciar al PAN: Maryjose Gamboa

La diputada federal panista María Josefina Gamboa Torales, señaló que Julen Rementería del Puerto fue muy irresponsable al haber aprovechado su cargo como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República para hacer amarres con la organización Vox, por lo que ahora debe asumir las consecuencias y tener la decencia de renunciar.

“Quiero ser muy clara: estoy en contra de todas las opciones extremistas. Me preocupa que esta acción no tenga ninguna repercusión o consecuencia dentro de Partido, porque las acciones que toma una persona, insisto de manera irresponsable, afectan no nada más a él, sino a toda la bancada de Acción Nacional”, manifestó.

Reiteró que Julen debe de asumir las consecuencias por reunirse con organizaciones con las que tiene afinidad él, de manera personal. “Lo mínimo que podríamos esperar es que el Senador tuviera la decencia de renunciar a la coordinación del Grupo; esperamos desde luego acciones más contundentes”.

Refrendó su compromiso con las veracruzanas y con los veracruzanos.

“Ustedes saben que en el PAN somos de lucha, somos de cercanía, somos de trabajo, que hoy por hoy estamos chambeando en temas fundamentales para los ciudadanos, con una agenda apegada a las necesidades de las personas y así lo seguiremos haciendo”, afirmó.