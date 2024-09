Yunes Márquez prefirió esconderse antes que hablar, señala Julen Rementería

Veracruz, Ver.- Por la traición al partido y a los veracruzanos que le dieron el voto, los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares deberán pagar las consecuencias con la expulsión, afirmó el exsenador Julen Rementeria del Puerto.

Luego de que miércoles por la tarde, la Comisión Permanente Nacional del PAN anunció la expulsión de Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez y Natividad Díaz, en el contexto de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el veracruzano afirmó que es obligación del albiazul actuar conforme a la plataforma, por la traición cometida en el pleno del senado.

¿Qué dijo Julen Rementería sobre Yunes Márquez?

Explicó que Yunes Márquez debió informar a su bancada, sobre presiones o lo que estuviera pasando, antes de esconderse para lastimar a los veracruzanos.

“La gente lo pide a partir de ahí, tomamos una decisión en el partido viendo todo esto, tomando en cuenta lo que pasó, porque al final de cuentas, porque el si hubiera dicho, no puedo, me están presionando, lo lamento no tengo para donde hacerme para un lado pero no, simplemente se escondió, se escabulló y todo eso lastimo aun más, pero lo que más lastimó fue la acción final que es el voto y cuando se ve todo eso, hay que valorar quienes somos y qué es el PAN, el PAN es mucho más que una persona”, expresó.

Dijo que a partir de esto, se llamará a los panistas que han simpatizado con la familia Yunes para definir su situación.

“Hay que invitarlos a que no tomen una decisión precipitada porque la decisión que fue personalísima, porque no avisaron absolutamente nada, no tomaron en cuenta a su grupo, se sienten desamparados y a esa gente que verdaderamente es panista y que los seguía por la razón que fuera, que creen en los principios del PAN, los invitamos a que continúen”, agregó.

A través de un comunicado oficial, sostiene: "Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de la República por el estado de Veracruz, se posicionó a favor de la nociva reforma judicial de Morena" / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Panismo en Veracruz guarda silencio

Cabe destacar que desde la votación a favor de la reforma por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez, el panismo veracruzano ha guardado silencio y sus allegados han evitado contacto con los medios de comunicación, prefirieron no contestar llamadas ni hacer públicas declaraciones en sus redes sociales.

La misma presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez, esposa de Yunes Márquez, no ha realizado eventos públicos; el último fue este martes en la colonia Río Medio IV donde realizó la entrega de espacios recreativos para los infantes.

Los Yunes son una familia reconocida en el estado de Veracruz; Miguel Ángel Yunes Linares fue militante del PRI por más de una década hasta que en el 2004 se pasó a las filas del PAN e impulsó a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez para buscar la candidatura a diputado local.

En el 2007, Yunes Márquez ganó la elección como presidente municipal de Boca del Río y volvió a contender en el 2013, también se ha desempeñado como coordinador del programa social de Oportunidades y coordinador de panistas en el Congreso del Estado; actualmente es senador propietario y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares se su suplente.

Miguel Ángel Yunes Márquez, es hermano de Fernando Yunes Márquez, quien ha sido senador, diputado local y presidente municipal; en noviembre tomará protesta como diputado local y hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento con respecto al voto de su hermano.