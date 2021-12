Juventud no es sinónimo de irresponsabilidad ni rebelión: Gobernador

Veracruz, Ver.- El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez pide a la sociedad adulta que no ponga como pretexto la juventud de alguna persona para cerrarle la oportunidad de desarrollo profesional.

Al encabezar la ceremonia de entrega del Premio Estatal de la Juventud 2021, afirma que la juventud no es sinónimo de irresponsabilidad ni de rebelión.

En ese sentido considera que no se puede poner de pretexto que un profesionista es joven para cerrarla las puertas ya que a su parecer actualmente están bien preparados para enfrentar el mundo laboral.

“He dicho reiteradamente que juventud no es sinónimo de irresponsabilidad, no es sinónimo de dejadez, no es sinónimo de rebeliones sin causa, hoy los jóvenes deben estar preparados, deben sentirse libres, ejercer su libertad plena pero mirando siempre que alrededor de ellos existe una comunidad y que tenemos la obligación de servir y hacerlo con absoluta responsabilidad para que enseñemos a los adultos que no se puede impedir a un joven crecer y desarrollarse pretextándole que no está preparado”, externa

Afirma que dentro de su gobierno se ha dado la oportunidad a los jóvenes.

“En mi gobierno hicimos lo contrario, les dijimos que les íbamos a dar la oportunidad para que después tu puedas desarrollarte y tengas la preparación que se te pide cuando quieres iniciar alguna actividad, lo logramos bastante bien, gradezco a todos los jóvenes que participan en mi gobierno, algunos me acompañan hoy”, agrega.

Agradeció la invitación de la Dirección Estatal de la Juventud para participar durante la entrega de los reconocimientos y exhorto a la población adulta que no frenen el crecimiento de los jóvenes ni su desarrollo bajo pretextos.