Juzgado Primero de Distrito en Veracruz registra amparo contra reforma judicial en Xalapa

En Xalapa, el Juzgado Primero de Distrito en Veracruz registró, el 4 de noviembre, un recurso de amparo indirecto (expediente 880/2024), interpuesto contra actos de la Cámara de Diputados relacionados con la reforma judicial.

¿Por qué se presentó el amparo contra la reforma judicial desde Xalapa?

Los quejosos argumentan que se violaron varios artículos constitucionales, incluyendo los artículos 1, 14, 16, 103, 107 y 133, al aprobarse el reglamento que regula el proceso de selección de jueces y magistrados federales.

La audiencia para este amparo está programada para el 8 de enero de 2025, según datos públicos de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Tras la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 5 de noviembre, que desestimó las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma judicial, representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Xalapa han manifestado que, aunque acatan el fallo, continuarán con sus labores mientras se resuelven los procesos legales que aún están en curso.

La resolución de la SCJN dejó sin efecto inmediato los recursos legales presentados contra la reforma, permitiendo que esta se mantenga vigente, salvo que futuras decisiones judiciales puedan revertirla.

¿Qué efectos tiene la reforma judicial?

Esta reforma, que introduce cambios estructurales en el Poder Judicial, ha generado incertidumbre y descontento entre jueces y magistrados, quienes consideran que pone en riesgo la independencia judicial y las condiciones laborales de los funcionarios del poder judicial.

Monserrat del Alba también detalló cómo, mientras se resuelven los procesos legales, el personal del Poder Judicial se ajusta a una nueva dinámica laboral.

Sin embargo, los recursos no se han agotado”, comentó Del Alba, quien recordó que aún existen mecanismos legales en curso, como la consulta que la SCJN debe resolver sobre la independencia judicial y varios juicios de amparo que podrían llegar al máximo tribunal.

“Este asunto sigue en trámite, y no sabemos qué pueda suceder”, reconoció. Sin embargo, destacó que los recursos legales no se han agotado y que aún existen mecanismos legales en curso, recordó Del Alba.

Cabe mencionar que juezas, jueces, magistradas y magistrados integrantes del colectivo nacional Artículo 41 han promovido diversas acciones con el mismo propósito, comenzando con decenas de juicios de amparo en todo el país, los cuales están en curso.

El Juzgado Primero de Distrito en Veracruz registró un recurso de amparo indirecto interpuesto contra actos de la Cámara de Diputados relacionados con la reforma judicial | FOTO ILUSTRATIVA: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En estos juicios se han otorgado suspensiones provisionales y ahora definitivas, con el objetivo común de evaluar la inconstitucionalidad de la reforma. Paralelamente, también han anunciado el inicio de acciones a nivel internacional, las cuales continuarán su curso y serán reimpulsadas.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) también ha confirmado que seguirá impugnando la reforma ante organismos internacionales.

Comunicado de la JUFED

En un comunicado emitido el 5 de noviembre, JUFED, con representación en el estado de Veracruz, anunció que una comitiva encabezada por su directora nacional, la jueza Juana Fuentes Velázquez, participará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington el próximo 12 de noviembre.

El objetivo es presentar argumentos sobre cómo la reforma atenta contra la independencia judicial y los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial y de los ciudadanos.

“Nos reincorporamos a nuestras labores, pero no a la misma normalidad de antes. Ahora trabajaremos estrictamente conforme a lo que marca la ley”, indicó. La dinámica anterior, que implicaba disponibilidad constante fuera de horario laboral, afectaba los derechos y el bienestar de los trabajadores.

“Ya no tenemos aspiraciones dentro de la carrera judicial. Ya no tiene sentido que la base trabajadora siga esforzándose al máximo por algo que no tendrá retribución. Por lo tanto, nos ajustaremos únicamente a los términos establecidos por la ley en cuanto a nuestra jornada laboral”, expresó.

Sin embargo, señaló que los funcionarios judiciales continuarán informando a la sociedad sobre los riesgos que implica la reforma y la importancia de preservar la independencia judicial.