Karey, freetylera xalapeña, está entre los mejores

La rapera xalapeña Karey Cuevas, considerada la mejor “freestyler” de México, opina que poco a poco las mujeres llegan a espacios que por distintas circunstancias no conquistaban y, cuando lo hacen, surgen compromisos personales y con sus seguidores que las llevan aún más lejos.

Ahora mismo se entrena porque en agosto formará parte del equipo “freestyler” que representará a México en las competencias del “God level grand slam world edition”, al lado de Aczino, Rapder y Lobo Estepario.

Llegar al sitio que ocupa —expresa— le ha costado trabajo, disciplina y entrega. Rememora que en 2020 logró su pase para la competencia más importante del país en el tema, la Final de Red Bull Batalla de los Gallos México, y en 2021 ve los frutos de su trabajo, ahora de manera internacional.

En entrevista, compartió su alegría por estar de regreso en México luego de una semana de permanencia en España, país al que fue invitada para ampliar su aprendizaje, formación y producción al lado de artistas de diferentes países.

Ella asistió representando a México y eso, manifiesta, le hace creer que va por el camino correcto y que la pandemia no le impide seguir avanzando en lo que se ha convertido ya en una forma de vida.

A sus 21 años, Karey convivió con quienes son catalogadas como las mejores “freestylers” de Latinoamérica y España, en un encuentro sin precedentes que busca revolucionar la escena de las batallas de rap improvisado, en las cuales tienen una mayor presencia los hombres.

Al respecto, la veracruzana aclara que no buscan acciones separatistas sino lograr “una banda unida”, más allá de géneros: “Que llegue el momento en el que no se tenga que decir con sorpresa que hay una mujer. El objetivo es lograr que sea una industria del rap donde sea normal la presencia de mujeres pero no porque les regalen un lugar sino porque realmente se lo han ganado”.

Estar donde está le hace pensar que puede ser motivador para que más mujeres se unan al movimiento en el que palabra y la rima se trabajan al 100 por ciento.

Rapera de corazón, tuvo sus primeros encuentros recreativos en el parque Juárez de Xalapa, para poco a poco llegar a batallas profesionales, ganar terreno y traspasar fronteras.

Con nuevo conocimiento de expresión corporal, dicción y técnicas de rap, invita a todos los interesados en este género a seguirla en Instagram y en su canal de YouTube como Karey Cuevas MX. Además de las batallas, su música puede ser reproducida en todas las plataformas de “streaming” y descarga digital.