Karime se defiende, apelará extradición a México

Luego de que la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, aprobara la extradición de Karime “N” a México, la exprimera dama de Veracruz emitió un comunicado en el que afirmó que apelará dicha determinación.

La expresidenta del patronato del sistema DIF estatal aseveró ser inocente de los cargos que se le imputan, ya que no fungió como funcionaria porque su cargo era honorífico.

"Yo tuve un cargo honorario en el DIF de Veracruz por ser la esposa entonces de quien fuera Gobernador y hoy es mi exmarido, un cargo igual al de otras señoras esposas de reconocidos empresarios locales que formamos parte de este organismo asistencial. Ni ellas ni yo manejamos fondos, tampoco decidimos cuestiones administrativas ni celebramos contrato alguno. Ni un peso llegó a mi bolsa, al grado de que no hay prueba alguna de ello en la acusación", señaló.

Indicó que el Juez Goldspring decidió conceder su extradición de Reino Unido a México, a partir de “declaraciones falsas que algunos servidores públicos de la Fiscalía veracruzana, que vienen desde tiempos de Yunes presentaron en las cortes inglesas”.

“Eso no significa que vaya a ser llevada a México ni mucho menos que sea culpable. Ello ya que la decisión judicial de hoy, aun cuando la respeto, no la comparto. De ahí que anuncio será apelada por ser mi derecho y por así considerarlo mis abogados en el Reino Unido. No voy a permitir que esas falsedades que declararon esos funcionarios queden impunes. Ya en México se siguen procedimientos que revelarán la verdad”, mencionó.

Puntualizó que se está por demostrar en un amparo que ya se extinguió la acción penal y acusó que en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares se en armó de forma ilegal y “maliciosamente esta absurda acusación de fraude, lo hicieron, abusando de sus cargos al grado de torturar testigos para declarar falsedades en mi contra, lo que ya está probado”.

“Lo hicieron controlando jueces locales y dejando en claro que la Fiscalía estatal es solo un anexo de la oficina del Gobernador, sin la independencia que tan solo existe en el papel y no en la realidad. Su plan fue difundir masivamente una imagen negativa de mi persona y conseguir con ello el que se me prejuzgara injustamente como culpable”, destacó.

Asimismo, exigió que se muestre públicamente las pruebas de que se enriqueció de forma ilícita, “aseguro a los medios de comunicación que nadie se las podrá mostrar, simple y sencillamente porque no existe. Fueron tantas las mentiras que se dijeron de mí mediante una campaña masiva de comunicación que orquestó Yunes y consiguió permear en la sociedad, que entiendo resulta muy difícil políticamente para quienes le sucedieron el no darle continuidad a la inmoral persecución que inició en mi contra”.

Afirmó que su situación económica es crítica y lejana a lo que “Yunes maquiavélicamente le hizo creer a la sociedad, a partir de una campaña multimillonaria que lanzó en mi contra para vestirme de villana, generando así una imagen que no me corresponde. Ese daño ya está hecho y sé que es muy difícil revertirlo”.

Finalmente, refirió que la resolución de este jueves no significa que será extraditada, ya que faltan algunos procesos judiciales.

“Mi intención es clara, voy a defenderme por y para mis hijos. Mientras tenga fuerzas para luchar y recursos legales por interponer, seguiré dando la batalla de mi vida. Envío a la distancia un mensaje de fe a mi familia y amigos, deseándoles paz, abundancia - concepto espiritual que por cierto deformó Yunes cuando usó, sin decoro un cuaderno privado en el que yo escribí sobre mis más íntimas convicciones”, agregó.