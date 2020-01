Karla, la primera transexual en Veracruz en ser legalmente una mujer

Veracruz, Ver.- Después de seis meses de lucha legal, Karla Coronado Grijalva, una joven transexual, logró ganar un amparo para modificar su identidad sexual en su acta de nacimiento.

Con ello, explica que se le reconoce legalmente como una mujer ante el Registro Civil, siendo la primera en lograrlo en la ciudad de Veracruz.

En diciembre traje un amparo promovido por mi abogado y en donde ya se me acredita como una mujer veracruzana. La primera mujer reconocida en el municipio de Veracruz y bueno se me otorgó mi acta de nacimiento y es lo que vengo a darles a conocer que, por medio de este amparo se hizo este logro

La joven sostiene que aún le faltan otros trámites más por realizar para poder complementar la transición legal de su género, pero dejó claro que ya ante las autoridades es formalmente una mujer.

Señaló que el proceso para cambiar la identidad de género en el acta de nacimiento era el procedimiento más difícil, ya que ante una falta de legislación tuvo que tramitar un amparo federal.

Antes de eso, generó el cambio de su nombre a través de un procedimiento administrativo, también ante el Registro Civil.

Explicó que ahora realizará la modificación en su CURP para realizar los cambios en sus certificados escolares.

En mi caso lo que hice primero fue mi cambio de nombre, después se promovió el amparo de reasignación sexual ya como mujer veracruzana. Me llevó casi seis mes porque aquí en el Registro Civil no había llegado ningún caso, entonces en el puerto de Veracruz es algo que por primera vez se está haciendo

La entrevistada asegura que ya con esta resolución que hubo a su favor, espera que más mujeres de su condición se animen a realizar este trámite, pues hay por lo menos 20 casos similares.

Ojalá que se les dé todo eso que están llevando a cabo por qué si es una lucha muy muy costosa. Si te gastas en pasajes, idas, vueltas

Del mismo modo, afirmó que es necesario que el Congreso del Estado vea este caso como una demanda general que existe entre la Comunidad LGBTTTI, para que se legisle en la materia.

En el ámbito del derecho civil se requiere realizar que mujeres trans tengan diversos reconocimientos para poder asumir su identidad de género sin ser discriminadas, entre otras cosas con una Ley de Identidad de Género.

En su caso, buscó participar como candidata a reina del Carnaval de Veracruz en el proceso de inscripción de candidatas que se realizó a mediados del presente año; sin embargo, los requerimientos le impidieron hacerlo.

Ahora, no descarta volver a participar como candidata a la fiesta popular más importante del puerto de Veracruz, dado que no existe ningún impedimento legal para poder hacerlo.

Ya no puede haber algún impedimento porqué aquí está lo que me acredita como una mujer de nacimiento, que es la acta de nacimiento, o a menos que pongan una traba que ya sería un acto discriminatorio, que no creo que el municipio lo tenga