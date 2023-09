¿Qué ha pasado con caso de Kassandra? Obras peatonales siguen

Los trabajos para construir dos pasos peatonales frente a las facultades de Economía, Geografía y Estadística de la Universidad Veracruzana, avanzan rápidamente.

Mientras tanto la comunidad estudiantil desconoce si se interpondrá una denuncia formal para investigar el accidente de Kassandra Isabel Cerón Álvarez, estudiante del tercer semestre de la Facultad de Economía.

Te puede interesar: Inician obras viales frente a Economía pero tristeza por Kassandra no se va: estudiantes

¿Cuándo falleció Kassandra Isabel?

El pasado 8 de septiembre Kassandra Isabel Cerón fue atropellada frente a la facultad, cuando salía de clases y se dirigía al domicilio donde vivía con su familia. Era originaria de Naranjos.

Local Inconformidad en Idiomas UV; tensión avanza por selección de nuevo director

Tras ese hecho, la estudiante universitaria tuvo que ser internada en el Hospital del ISSSTE de donde fue trasladada por su gravedad a Veracruz; ella tenía fractura craneal y falleció el lunes 11, por las lesiones.

Después de conocer de la muerte de su compañera, estudiantes de las distintas carreras del Área Económico Administrativo de la UV realizaron una protesta para exigir que se tomaran medidas por parte del Ayuntamiento para evitar más atropellamientos en la Avenida Xalapa.

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil acudió a dialogar con ellos y se comprometió a construir dos pasos peatonales para que los estudiantes puedan cruzar y que los automovilistas bajen la velocidad al pasar por esta zona.

Lee más: Más de 20 alumnos son afectados por falta de docente en telesecundaria de Altotonga

Al acudir a esta facultad, se pudo constatar que las obras están avanzadas. La circulación en la avenida Xalapa era bastante lenta porque estuvo limitada a un carril por los trabajos que se realizan para construir los dos pasos peatonales con los que se intenta dar seguridad al cien por ciento a los universitarios y peatones en general que transitan por la zona. En el portón principal del plantel universitario se mantienen prendidas las veladoras del altar colocado en la facultad.

Al cuestionar a estudiantes respecto a nuevas manifestaciones, señalan que no es el momento, “porque hay que esperar a que se ponga una denuncia por la familia y siga su curso, por ahora no sabemos nada y por eso no se ha organizado ninguna protesta sobre este tema que nos importa”.