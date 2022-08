Dice adiós: por falta de apoyo, Keely Ruiz renuncia a Señorita México

Por falta de apoyo, la veracruzana Keely Ruiz Morales renunció al título de Señorita México, por lo que no representará al país en el certamen internacional que se realizará en Nigeria.

En conferencia de prensa, afirmó que hubo falta de apoyo, principalmente económico, por parte de la organización nacional del Certamen.

“Por motivos personales y falta de apoyo y de logística por parte de la organización nacional, para ir a representar a mi hermoso país al Certamen internacional. No buscamos culpables, ya solo nos queda agradecer a quienes sí apoyaron, pero el apoyo no se dio al 100 por ciento”, expresó.

¿Cuánto necesitaba para ir a Nigeria?

Explicó que el Certamen se llevará a cabo en Nigeria y tan solo el viaje redondo tiene un costo que supera los 70 mil pesos.

Además, mencionó que requiere recursos para los gastos de comida, transporte y vestuario.

“Esto no solamente involucra mi imagen, sino del equipo de trabajo, de las marcas, diseñadores, trajes típicos, vestidos de gala, vestidos de cóctel", dijo.

Pese a la falta de apoyo, afirmó que se encuentra agradecida por el nombramiento que recibió.

"Yo me voy a seguir preparando, este no es el único certamen que hay, existen muchas plataformas en las que puedo participar, aquí no se termina mi sueño", expuso.