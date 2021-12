Si ves a esta niña manejando un camión, no te espantes; es experta

Kimberly Hernández es una niña de 12 años que vive en el municipio de Xico y es sensación en redes sociales por demostrar que es experta en la conducción de camiones, incluso en el manejo de retroexcavadoras, por lo que causa asombro la forma de manejar ese tipo de vehículos.

Su forma de dirigir un camión de volteo, un camión largo y una retroexcavadora causa asombro entres conductores que tienen años de experiencia en este tipo de unidades y más el saber que la niña lo aprendió en un año.

Ramón Hernández, papá de la conductora, quien le enseñó lo que ella sabe dijo que es “es un gran orgullo que mi hija siga mis pasos. Le verdad siempre me he dedicado al volante y también a ella le llamó a atención. Ella me decía desde los 10 años, pero no la tomaba mucho en cuenta. A partir de los 11 comencé a explicarle como se manejaba el camión y a la primera que le expliqué se le quedaron los cambios. Cuando veníamos de regreso (de un viaje) iba moviendo la palanca de velocidades y el volante. Luego comencé a prestarle el carro para que lo comenzara a guiar y aquí anda”, dijo el orgulloso papá.

Recordó que fue el 25 de noviembre de 2020 cuando por primera vez su hija tomó el camión y desde que lo hizo a él le sorprendió por la forma correcta en que aprendió y ahora ya han ido a Coacoatzintla, Coatepec, Xalapa, Martínez de la Torre y Perote bajo la conducción de Kimberly. Además también cuenta con el conocimiento en conducción de retroexcavadora que aprendió en una mañana.

A la niña sus padres la apoyan en esta profesión porque ella no sólo es buena hija y hermana, es una destacada alumna de la Secundaria “Juan G. Alarcón del municipio de Xico.

“Su mamá, Guadalupe Fuentes, la apoya en todo y está al pendiente de que responda con su tareas, y lo hace tan bien que tiene calificación de 9.9. Además está en el cuadro de honor de la secundaria a la que asiste”, expresó Ramón.

Kimberly tiene un sueño que es ser parte del personal de Pemex en donde desea conducir pipas que ahí se encuentran, dijo su padre.

“Ella quiere sacar su preparatoria y llegar a Pemex. Desea manejar una pipa ahí, como le llama la atención, porque hay mujeres es lo que más anhela, me lo ha dicho varias veces. Le he dicho que vamos a tocar puertas y ojala puedas realizar su sueño”.

Su padre sabe que ella tiene mucho que aprender, por lo que día a día le brinda sus conocimientos que ha adquirido a lo largo de 15 años de conducir camiones pesados.

“Cuando vamos en carretera le voy explicando paso por paso y diciéndole que maneje a la defensiva, porque no es cualquier cosa, el hecho darle un camión a una niña es una decisión muy importante y difícil. Le digo que no tiene que haber margen de error, porque si sucede un accidente el responsable soy yo. Debe tener mucha precaución y hasta el momento no ha habido ningún percance gracias a Dios”.

Respecto al conocimiento de la retroexcavadora platicó que fue un amigo quien le brindó oportunidad a su hija de conducirla.

“A mi hija se le han dado oportunidades para conducir estos vehículos, como la retroexcavadora. Un amigo me dijo que si quería que moviera la retro y le dije que sí, luego le comenté a mi niña y fuimos por la mañana para que le mostrara como se hacía y aprendió rápido y por la tarde ya estaba cargando los vehículos. Luego de ese día, nos quedamos tres días más trabajando con mi amigo. Ella aprende rápido las cosas es muy inteligente”.

Aunque la familia de Kimberly es de traileros, su padre no está de acuerdo en que ella siga esa tradición, porque señala que es una vida difícil.

“Mi hija quiere ser trailera, pero no quiero que lo sea, porque se sufre mucho en carretera. Le digo que me gustaría verla trabajando en una empresa donde no batalle mucho, porque la delincuencia esta muy fuerte en las carreteras. Le recomiendo que estudie para que trabaje en una empresa, tal vez no condiciendo, tal vez de instructora o en un área donde lleve un control de cambios de aceite o checando motores, porque la verdad la carretera está muy difícil y no quiero eso para ella”.

Su padre no le creía

La alumna de secundaria platicó que a la edad de 10 años le dijo a su padre los deseos de conducir el camión, “pero no me tomaba mucho en cuenta, porque pensó que solo deseaba hacerlo por un tiempo y después dejaría de manejar y ahora me siento muy orgullosa de mí y le doy muchas gracias a mi papá, porque me enseño con su paciencia”.

Recordó que comenzó a gustarle cuando su padre de más pequeña la llevaba a viajes a Martínez de la Torre y luego de convencerlo aceptó y ahora “hasta mi mamá está muy orgullosa, porque he llegado lejos. Ella me apoya mucho y se que me apoyará siempre”.

Dijo que es muy feliz conduciendo a lado de su padre, pero, “lo que quiero es conducir pipas de Pemex, por eso trato de echarle ganas a la escuela, así como aprender más para no tener margen de error y un día cumplir mi sueño”.

Como adolecente que es, se encuentra rodeada de muchas amigas quienes le pregunta su sentir al estar atrás de un volante del camión y, “siempre les respondo de buena manera y detalladamente para que sepan todo lo que es manejar”.

Emocionada dice que al ir viajando en compañía de su padre se relajan escuchando música de rock o reguettón como lo hizo cuando cruzó Xalapa por la avenida Lázaro Cárdenas en donde “se siente una gran responsabilidad y emoción”.

Respecto a comentarios positivos y negativos que lee en su Facebook dice respectarlos “porque cada quien tiene su punto de vista. Hay comentario de críticas, pero hay muchos positivos que me motivan. Ellos tienen su forma de pensar, tal ves ellos piensan mal y hay otras personas que piensa bien, pero creo que es para bien lo que hago, porque mi papá me está enseñando para que no me traten mal y ser alguien en la vida”, remató.

Kimberly Hernández nació el 12 de junio de 2009, le gusta el futbol y disfrutar su tiempo libre con amigas en el parque de Xico. Adora las milanesas y el último viaje que realizó fue Xalapa-Coatepec-Xico en un carro de volteo y antes de finalizar le dice a las niñas de su edad. “Traten de alcanzar sus sueños y que sigan adelante. Que no hagan caso a las personas que critican, que sigan para lograr cualquier éxito en la vida. Yo seguiré luchando por el mío, así ellas que sigan luchando por los suyos”, concluyó.

“A padres de familia les recomiendo que apoyen a sus hijos y que los motiven, que le enseñen valores y que les dediquen mucho tiempo. No por ser una mujer se van limitar muchas cosas. Siento que la mujer puede hacer lo mismo que un hombre, nada más que la apoyen en todo”. Ramón Hernández, padre de Kimberly Hernández