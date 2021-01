La alianza PAN-PRI-PRD avanza en 73 municipios

Xalapa, Ver.- Marlon Ramírez Marín, presidente del Consejo Político Estatal y presidente del CDE del PRI en Veracruz dio a conocer que hasta este miércoles, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la última elección, la alianza PAN-PRI-PRD va en 73 municipios en la entidad.

Explicó que el PRI encabeza en: Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Perote, Orizaba y Emiliano Zapata; el PRD en Acayucan, Santiago Tuxtla, Zongolica, Poza Rica y Chicontepec; mientras que el PAN encabeza en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Cosamaloapan, Veracruz y Minatitlán; respecto a los 30 distritos locales electorales, en la coalición el PRI encabezará nueve, el PRD seis, y el PAN quince.

En un comunicado refirió que, se aprobó suscribir, registrar, y modificar de ser necesario el convenio de coalición con los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con miras a las elecciones constitucionales para la renovación del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos de la entidad en el proceso electoral 2020-2021.

Se aprobaron las plataformas electorales para que las candidatas y candidatos, a diputados locales propietarios por el principio de mayoría relativa, así como las y los candidatos a las presidencias municipales propietarios de la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD sostendrán para el proceso electoral constitucional 2020-2021.

Asimismo, fue aprobada la Plataforma Electoral que las candidatas y candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de Veracruz, sostendrán, para el proceso electoral constitucional 2020-2021.

Agregó que, la difícil situación a la que nos enfrentamos en salud, en empleo, en economía, en seguridad pública, "nos motiva a, en 129 días, ir a la contienda electoral más unidos que nunca, y enviando a la batalla electoral como ya se hizo en las postulaciones federales, a nuestras mejores mujeres y hombres, con el apoyo y operación política de la militancia", dijo.

Remarcó que esa dirigencia no le ha regateado nada al priismo de Veracruz, "yo no vengo a postular a amigos o cercanos, aquí no existen los priistas de primera o de segunda, aquí existen priistas probados, con experiencia, honestidad y victorias electorales que los anteceden”, enfatizó.

Durante la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz expuso que ese es el priismo que representa a Veracruz, que respalda a la dirigencia nacional, a las dirigencias locales en todo el país, a los comités municipales y seccionales, así como a sectores y organizaciones.

“Ese es el priismo que anhelé durante toda mi vida construir, incluir y llevar a la victoria, un priismo fuerte y contestatario, revolucionario e inteligente", añadió.

Agradeció a la militancia priista que se organizó y reorganizó para llevar a cabo las elecciones internas, de donde emergieron las actuales dirigencias nacional y estatal, asimismo, a las y los compañeros que prestan sus servicios como administrativos y técnicos manuales en la sede estatal del PRI.

"Ya que, de manera leal, han demostrado su compromiso y fueron optimistas ante la complicada situación financiera que ha enfrentado el partido", abundó.

En este sentido, resaltó que, aunque los malquerientes del PRI auguraban inmovilidad inmediata, esto no fue así, pues dentro de la sede del partido el ánimo fue siempre el de hacer frente a las circunstancias, de recorrer el estado, y antes de la pandemia de Covid-19 y de la conspiración entre el Gobierno y los diputados que forman su mayoría en el Congreso Local, en el PRI ya había renovación y reestructuración.