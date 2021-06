La batalla del IMSS con una señora por un terreno cerca de Xalapa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Norte y un particular, Blanca Trinidad Hernández, se disputan la propiedad de un terreno ubicado en la carretera antigua a Coatepec pues a su decir, éste les pertenece.

Quien se dice propietaria de la Quinta La Encrucijada, Trinidad Hernández, presentó una denuncia en contra del Instituto por allanamiento, luego de que, asegura, han ingresado al predio sin su consentimiento.

Este fue adquirido por su abuelo hace décadas, heredado a su madre y posteriormente a ella; sin embargo, junto a él se encuentra otro terreno que en 2015 fue donado por el Gobierno del Estado al Seguro Social para la construcción de un hospital regional que al momento sigue sin concretarse, explicó.

Refirió que el martes 22 de junio, encontró su portón abierto mismo que fue forzado, por elementos de la policía municipal de Coatepec que ingresaron, sin su consentimiento al predio mientras que el personal del IMSS estaba en la puerta y al fondo personal de la dirección de Catastro del Estado.

“Ellos quieren medir mi terreno para agregárselo al plano de ellos, pero ¿cómo lo voy a permitir?, quién en su sano juicio deja que midan su terreno para otra persona”.

Dado que hubo daños y aunque no son significativos, al día siguiente acudió a denunciar por allanamiento, daños y los que resulte, al IMSS y quien resulte responsable.

“Los vecinos me dijeron que fue la policía la que dobló mi portón, botó el seguro y abrieron para meterse, el IMSS mandó por delante a la policía, no tontos; pero también ellos cayeron en un delito porque el allanamiento también es para ellos porque sin una orden, nadie se tiene por qué meter”.

Recordó que, aunque días antes ya habían notado la presencia de trabajadores que no había pasado a más, el pasado 30 de abril también trabajadores del IMSS acudieron al terreno a colocar la malla al terreno de su propiedad y el apoderado legal de la delegación norte, Oscar Barradas quien dijo que acudían con la encomienda de realizar esos trabajos.

Acusó que no le mostraron escrituras ni documento alguno, por lo que tuvo que llamar a la Policía Municipal de Coatepec.

“Llegaron en comitiva y en mi cara les dijeron métanse a trabajar, y les dije “¿otra vez, a qué estamos jugando? Si ya les estoy mostrando mi escritura, estoy aquí en posesión de mi terreno y les dije, que primero que tienes que demandar, después me tienen que ganar, después promover un desalojo y después entonces ya te metes, pero hasta que eso no suceda, tú no te puedes meter, es propiedad privada”.

En esa ocasión el notario acudió para decir que su actuación era imparcial y tomó datos sobre sus escrituras. La policía municipal también acudió como respaldo al IMSS, mientras que los trabajadores seguían haciendo hoyos para la malla y chapeando.

Blanca Trinidad Hernández / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Dijo que, aunque por seis años, les ha demostrado que; ahora lo intentan invadir. Aunque después de eso intentó denunciar, la Fiscalía de Coatepec le contestó que no había elementos suficientes y que no procedía, pero interpuso una demanda civil.

“Y las escrituras no mienten, lo que está en el Registro Público registrado, eso es lo que en realidad es, nadie alteró nada (…) me extraña mucho los actos que ellos han hecho en mi contra porque yo lo siento ofensivo; si nos conocemos desde hace 6 años y hemos caminado juntos para resolver este problema, ahora se me hace una falta de respeto hacia mi persona que me desconozcan y vengan y me invadan”.

La historia

Su abuelo compró ese terreno en 1925 con una superficie de 1.9 hectáreas según la escritura, pero en realidad en terreno son 1.7, explicó.

Junto a ese terreno de su propiedad, se encuentra otro compuesto por seis fracciones que fue comprado en 1985 por Gobierno del Estado a una inmobiliaria y ha estado baldío desde entonces pese a que ha habido varios proyectos.

“Dicen que iban a hacer un parque del DIF, después por los centroamericanos dijeron que iban a hacer una pista, bueno, han dicho que van a hacer muchas cosas; en 2015, el gobierno del estado se lo dio al IMSS que fusionó las fracciones e hicieron un solo plano”.

En ese momento el IMSS la buscó para ver la colindancia, se reunieron en su notaria y tomaron nota, “quedamos conformes de que éramos vecinos”.

Narró que, durante seis años, hubo diálogo y cooperación de su parte; sin embargo, al acudir al Registro Público de la Propiedad se percató de que el IMSS tiene mal ubicados los terrenos puesto que originalmente son verticales, pero en el primer plano, de la primera escritura los tienen horizontales. El primero habría sido realizado por la dirección de Patrimonio del Estado.

“Claro que la figura se extendió hacia los lados y así fueron agregando las demás propiedades y se hizo un mundo de terreno, pero están mal ubicados; el último terreno que adquirieron es el 6 y es el que colinda conmigo, tenemos los mismos metros 186.60 y no llegamos a la carretera. En realidad, el problema no es de escrituras, es de ubicación, es el plano. Esas son las pláticas que habíamos tenido durante seis años, reuniones con el delegado anterior, los del jurídico, yo he tratado con varios, pero siempre en el entendido de que lo que está mal es la ubicación, ellos tienen que buscar su ubicación o corregir su plano, es todo lo que tienen que hacer”, detalló.

¿Qué dice el IMSS?

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Norte dio a conocer que el pasado 22 de junio de 2021, se acudió al terreno mencionado para que Catastro del Estado procediera con el deslinde de la propiedad, para ratificar que las medidas de la escritura coincidieran con lo físico y continuar con las acciones correspondientes.

Sin embargo, expone que no fue posible realizar el deslinde, debido a que al lugar se presentó la señora Blanca, quien argumenta ser la dueña de la propiedad, por lo que el personal de Catastro y del departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria del IMSS tuvieron que retirarse del lugar.

“Se trata del terreno propiedad del IMSS, denominado “La Florida”, ubicado en la carretera antigua Xalapa-Coatepec, kilómetro 8.5 de la congregación de Consolapan, municipio de Coatepec; predio destinado para construcción de un Hospital del cual se tiene acreditada la propiedad. El IMSS Veracruz Norte refrenda su compromiso de vigilar y proteger el patrimonio institucional”, señaló.