"La Cantada" en Naolinco, una noche mágica con aroma a cempasúchil e incienso [Fotos]

Naolinco, Ver.- Naolinco de Victoria, uno de los 212 municipios del Estado de Veracruz, vivió una noche-madrugada mágica con aroma a cempasúchil e incienso, con misticismo y mucho calor humano durante “La Cantada”, y aunque la lluvia apareció, la festividad de origen prehispánico en honor a los fieles difuntos que durante años han festejado en esa ciudad, se desarrolló sin problema alguno.

¿Cuántas personas acudieron a "La Cantada" en Naolinco?

Aproximadamente 7 mil personas fueron testigos de la fiesta tradicional que año con año organizan, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones.

Naolinco, antiguamente conocido como Tatimolo, que significa “La Tierra del Pájaro Cardenal”, está localizado a 30 kilómetros de distancia de Xalapa y su ubicación está a mil 540 metros sobre el nivel del mar, además está abrazado por la sierra de Chiconquiaco.

“La Cantada” reunió a cientos de personas de varias partes del país, incluso del extranjero / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Cientos de personas inundaron las principales calles de la ciudad, además del Panteón Municipal, en donde los brazos de la noche destellaban con las veladoras colocadas en las tumbas, ese lugar donde descansan los fieles difuntos, quienes anoche y parte de la madrugada sus familiares les cantaron.

“La Cantada” anoche reunió a cientos de personas de varias partes del país, incluso del extranjero, por lo que sus calles empedradas, casas coloniales con fachadas de colores, y sus balcones que transmiten nostalgia, fueron el marco perfecto para redondear el mágico momento.

“La Cantada” reunió a cientos de personas de varias partes del país, incluso del extranjero / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Cuándo inició "La Cantada" en Naolinco?

La festividad, es una tradición que inició en la época prehispánica y actualmente se mantiene vigente gracias a las personas que se comprometen con las tradiciones.

Desde el 28 de octubre iniciaron con la organización de este momento que reunió a varias familias, amigos y cientos de visitantes, quienes admiraron los altares que colocaron las familias para recibir a sus difuntos.

Las puertas y ventanas estaban abiertas que era imposible no detenerse a admirar las obras de arte, que con mucho amor realizaron las familias, quienes invitaban a los visitantes a ingresar para admirar de cerca lo que con días de anticipación a “La Cantada” realizaron.

“La Cantada” reunió a cientos de personas de varias partes del país, incluso del extranjero / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

La actividad fuerte inició a temprana hora del viernes, pues la ciudad comenzó a recibir a los visitantes, quienes aprovecharon desde que llegaron para recorrer sus rincones, por lo que la Secretaría de Turismo de ese municipio reportó la ocupación hotelera hasta el domingo al 100%.

El Panteón Municipal fue parte del recorrido de “La Cantada”, para luego continuar en las casas donde era esperada por las familias con sus altares vistosos en los que se podía admirar las fotografías del abuelo, esposo, tíos, hermanos e hijos.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

La Alabanza al Rosario Santo se escuchaba desde el Panteón, hasta la casa más lejana a la zona centro, pues el canto es el tradicional con el que reciben a sus difuntos.

La fiesta se extendió por varias horas del sábado 2 de noviembre por toda la ciudad y continuará hasta el domingo con una serie de actividades ya programadas.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

El color del cempasúchil inundó el municipio con los altares que elaboraron con mucha pasión y amor las familias para recibir a los suyos.

Además, los diseños formaron parte de los perfectos detalles de la ciudad, con los que los habitantes demostraron a los visitantes que eran no solo de Veracruz, sino del interior del país y del extranjero, que su celebración es una de las más bellas del mundo.

Los que tuvieron la oportunidad de asistir, percibieron aroma a cempasúchil, incienso, pan de muerto, y el olor de la deliciosa gastronomía, que anoche disfrutó la gente, por lo que los vendedores reportaron buenas ventas.

La madrugada del 2 de noviembre Naolinco no durmió, pues el festejo continuó por varias horas; este día la actividad continuará en toda la ciudad, así como en el Panteón donde se darán cita las familias para despedir a sus fieles difuntos, quienes una vez más se retirarán contentos porque no han sido olvidados y para muestra, la gran fiesta de “La Cantada”.

Visitantes llegan a Naolinco para disfrutar de "La Cantada"

Días previos a “La Cantada”, Naolinco comenzó a recibir a visitantes de varios lugares no solo de Veracruz, sino del país, además del extranjero; algunos ya conocedores del lugar, otros no.

Javier de los Santos Guerra, llegó desde Monclova, Coahuila, acompañado de su esposa e hija; ellos llegaron a visitar a un familiar, pero además para estar presente en esta festividad.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Tenemos familia aquí, pero venimos en estas fechas, precisamente porque sabemos que en esta época se pone muy bonito; ya en la mañana recorrí todo el pueblo, le tomé 100 fotos a los altares y catrinas; también le tomé fotos al panteón”, comentó.

Además, dijo que realizó un recorrido por varios lugares, y que encontró altares muy bonitos y que logró verlos, porque las familias les permitieron ingresar a los domicilios.

“Las tradiciones son muy hermosas y me encantaría que siguieran y no deben perderse, pues son parte de la historia de México. En el norte es muy diferente, allá no hay tanta celebración como aquí, y por eso es que vengo; esta es la segunda vez y me encantó”, dijo.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Se dijo admirado, pues vio que el pueblo estaba lleno de flores y catrinas, además de qué la gente es amable y la comida le encantó, como los tamales”.

Comentó don Javier que su suegra, de 96 años, es originaria de Acatlán y que se encuentran alojados en casa de su tía, que vive en Naolinco.

Claudia Cervantes, visitante de Xalapa, comentó que, “es muy bueno que continúe “La Cantada”, pues así, “se mantienen las tradiciones”, y aunque en esta ocasión el mal clima apareció, dijo que igualmente disfrutó el momento.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Recordó que el año pasado vio muchísima gente, por lo que decidió con su familia realizar el viaje sin vehículo, pues se imaginaba que habría tráfico.

“Esto se disfruta mucho, esto se debería de conservar en todas partes, nos damos un toque como Michoacán por venir al panteón a venir a cantarle a nuestros difuntos”, dijo.

Valeria Piña y Marisa Limón, estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la licenciatura de Administración Turística, llegaron a la ciudad de viaje escolar del puerto de Veracruz para ver la tradición que practican en Naolinco, respecto al Día de Muertos.

“La verdad es muy bonito, había escuchado hablar de Naolinco, pero solamente hablar lo que es la piel, pero no sabía bien de cómo era esta tradición; al venir, la maestra nos platicó lo bonito de la tradición y ver todo lo representativo, quedé muy impresionada y me gustaría volver el próximo año esperando ver mucho más, porque me comentan que cada año se va haciendo más grande e innovador y más bonito; la verdad me gustó muchísimo”, comentó Valeria.

Mientras tanto, Marisa explicó que le gustó mucho la calidez de la gente y las tradiciones, de cómo se conducen, además de ver el esmero de las personas para colocar los altares.

La señora Elsa Vázquez, visitante de la Ciudad de México, minutos después de salir del Panteón Municipal, acompañada de su esposo, platicó que ella nació en Naolinco, sin embargo, tiene varios años viviendo en la capital del país, pero cada año regresa para ser parte de “La Cantada”.

“Es una muy bonita tradición de años, y es muy bonito, porque cada día es mejor, y lo noto en la decoración y que vienen más personas. Además, la propia población se involucra y participa, y veo más participación”.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Recordó que hace varios años, la celebración era más propia del pueblo, “y ahora llegan visitantes de varias partes del Estado y del país y eso es algo muy bonito, que para mí es cada día mejor”.

Acompañada de su hijo Jair, la señora Marlene Ramírez llegó desde Xalapa para por segunda vez disfrutar la tradición de Naolinco.

“Venimos a la tradición del Día de Muertos, a “La Cantada”; la verdad está todo muy bien y bonito en general; hace años vine y ahora veo poca gente, pero fue diferente; aquella vez vine con el grupo de la UV de Antropología y fue diferente, porque hubo varias actividades y ahorita venimos individual, pero igual es muy bonito todo esto”, explicó.