“La Cantada” trajo prosperidad en los comercios de Naolinco

Naolinco, Ver.- La tradicional “Cantada”, que con días de anticipación promueve las autoridades municipales de Naolinco, ha traído para los vendedores de la ciudad, buenas ventas, por lo que reconocen lo positivo de este evento que por años han organizado.

Sin embargo, para algunos otros no es lo mismo, pero en su mayoría reportaron buenas ventas como el calzado, la gastronomía y la artesanía.

“Nos ha ayudado un poco (La Cantada), o sea de tan bajo que estaba la venta, ahorita de dos semanas para acá nos subió, y en estos días, más, pues son bastante los visitantes”, dijo don Faustino Gómez, productor de calzado artesanal.

“La Cantada” reunió a cientos de personas de varias partes del país, incluso del extranjero / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Comentó que vio llegar a visitantes de Oaxaca en dos carros, “y la verdad si nos benefició mucho”, comentó y agregó: “Ocho días atrás, comenzó a moverse y a repuntar, y la verdad mi producto sí se ha movido”, detalló mientras realizaba su labor que ha desempeñado desde hace 35 años.

Karla Cano Dorantes, encargada de un local en venta de calzado, expresó que las ventas han sido positivas.

“Por la mañana que estuvo muy bonito el clima, si se vendió gracias a Dios, pero de que empezó la lluvia, como que bajó un poco, pero esperemos se pase y se vuelva a levantar”.

Días previos a la fiesta dijo que comenzó a notar ventas buenas, aunque no es la que esperaban, “sí, ya es buena venta, y “La Cantada” siempre ha sido positiva”.

La señora Concepción Casas, propietaria de un negocio de piel y calzado, dijo que sus ventas no han sido tan buenas, sin embargo, dijo que durante “La Cantada” espera que “esto favorezca”, pues comentó que las ventas han sido lentas y “no han sido lo que nosotros esperábamos”.

Sin embargo, agregó que, espera que la venta se incremente un poco más para este sábado y domingo con los visitantes.

“La verdad si ha habido venta ligera, pero no es lo que uno espera, y tenemos confianza en que esto mejore con el buen fin y las fiestas decembrinas”.

El negocio que dirige, llamado “Zapatería Melisa”, tiene 30 años en la ciudad y fue una herencia del papá de sus hijos; con su local espera continuar por muchos años ofreciendo su producto 100% artesanal.

Rosy Solano Valencia, encargada de “Yaz Hamburguesas”, reconoció que se han elevado las ventas con la fiesta de Día de Muertos, y que “ha levantado bastante”, pues dijo que solo los fines de semana es cuando tiene más clientela, “y ahora se encuentra más elevado ya”.

Mientras daba servicio a sus clientes, aceptó que “La Cantada” ha sido positiva para ellos y otros lugares.

“En esta fiesta han venido internacionales, en la mañana había unos norteamericanos, se encontraban acá arriba, y vienen de Italia, Francia, de varios lugares, entonces todo esto fue muy positivo”.

Mientras tanto, la señora Irene Solano Hernández, quien realiza artesanía de barro, comentó que sus ventas no han sido tan buenas, además expresó que no ha visto turismo como anteriormente lo había.

Comentó que, no han tenido el apoyo de las autoridades municipales, pues dijo que el Mirador parte de lo turístico de Naolinco, “está clausurado, porque está sentido el piso y está cerrado, no dejan pasar y es lo que atrae el turismo, y pues en cuestión de ventas, no han sido buenas”.

Puntualizó que, lo del Mirador ha afectado el ingreso del turismo a la ciudad, pues al no tener “algo en que entretenerse, no existe”, detalló. Don Roberto, vendedor de elotes y esquites asados, originario de Xalapa, dijo que “La Cantada” le ha dado buenas ventas, y que espera que entre sábado y domingo su producto sea vendido.

“Esto ha sido de beneficio para todos, porque hay ventas y va uno progresando poco a poco”.

Expresó que tiene 25 años vendiendo, y que es la tercera vez que asiste con resultados positivos en sus finanzas, “y esto la verdad si ha jalado muy bien”, concluyó.

Los vendedores de Naolinco esperan que este sábado 2 de noviembre, las ventas continúen incrementándose, igualmente para el domingo 3, así mismo para la temporada decembrina, pues aseguran que la ciudad está lista para recibir a todo el turismo con productos de calidad.