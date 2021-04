La chinche besucona, hasta en Las Ánimas; puede matar

Xalapa, Ver.- Aproximadamente dos millones de personas en México están afectadas con la enfermedad de Chagas, sin embargo, no hay cifras exactas porque no hay diagnósticos precisos, de ahí que se requiere capacitar a los médicos y a los trabajadores que toman las muestras en los laboratorios, precisó Elvira Idalia Hernández Cuevas, presidenta de la asociación civil Amepach y de la Federación Internacional Fin de Chagas.

Al conmemorarse hoy el Día Mundial de Chagas, la maestra en Educación por la Universidad Veracruzana, precisó que con el cambio climático la chinche besucona, cuya picadura produce la enfermedad que es silenciosa y mortal, está en 85 por ciento del territorio veracruzano, así como en la zona sur de Xalapa que colinda con Emiliano Zapata, incluida la zona de Las Ánimas, donde se ha encontrado el vector.

Es un estigma social, que ésta se encuentre sólo en las comunidades marginadas, con pobreza extrema, pues ya se le encuentra en zonas residenciales y fraccionamientos que se han construido donde ésta habitaba, añadió.

La asociación Amepach, que fue creada en 2012 en Xalapa, ha notado que el paciente afectado con Chagas ha sido relegado, pues cuando empezó la pandemia por el Covid-19 les dijeron que la prioridad eran los pacientes con síntomas cardiacos, diabetes y obesidad, sin embargo, los síntomas cardiacos los pueden tener las personas infectadas con Chagas que afecta órganos como el estómago, esófago, colon, entre otras partes del cuerpo, por lo que éstos también deberían entrar en la prioridad de atención.

Cuando se diagnostica con Chagas en México se basan en los estudios que se hacen en otros países, los que no coinciden en algunas características con la cepa mexicana que afecta de forma diferente, por lo que se necesita investigación, explicó.

Falta capacitación

Otro problema es que no ha habido capacitación a nivel nacional ni estatal, por lo que no todos los médicos saben que existe la enfermedad para estar en posibilidad de darle seguimiento, tratamiento, y mandar las muestras de sangre al Laboratorio estatal, el único que está certificado para determinar si el resultado es positivo.

El tratamiento de Chagas es gratuito porque lo da la OMS y la OPS, pero si el médico no está capacitado estará tratando una miocarditis o inflamación del corazón, pero sin saber que es Chagas, por lo que dará otro tratamiento.

Otro tema que le preocupa a la asociación es la promoción a la salud, porque las campañas cuando se hacen son en el norte aunque la enfermedad ya está en el 85 por ciento del estado, por otro lado la chinche besucona ahora está en las zonas habitacionales e incluso se le ha detectado en Las Ánimas, de ahí que sea un estigma social que ésta se encuentra sólo en las comunidades marginadas y con pobreza extrema, en parte debido al cambio climático y porque donde habitaba la chinche se hicieron fraccionamientos.

En toda la zona sur de Xalapa, en la colindancia con El Lencero, Miradores y Dos Ríos hay chinches. En la zona de Las Ánimas también se les ha encontrado, pues pudo haber viajado en la maleta y si además se tienen perros, gatos o animales de corral, ahí puede estar.

Al picar la chinche produce irritación y comezón y al rascarse el paciente sus heces pueden ir a parar al corazón. No toda la chinche está parasitada, pero tres de cinco, sí lo están, advirtió. Se puede prevenir limpiando constantemente las casas, los patios porque a ésta no le gusta el movimiento y cuando siente que están afectando su nido se va.

No se debe tener animales de corral cerca, ni que los perros duerman en las habitaciones porque son atrayentes de ésta que pica por la noche y deja una roncha grande como si hubiera enconado un piquete de mosco y al no hacerse caso la enfermedad avanza.

Algunas veces se ha detectado por hallazgo en donaciones de sangre o porque la afección cardiaca les hace ir al médico, quien les detecta Chagas.

Desde 2012, Amepach trabaja sin fines de lucro y se integró porque la hija menor de la maestra Hernández Cuevas salió positiva a Chagas en 2010 y al investigar encontraron que es mortal y silenciosa, así como porque en 2012 al asistir a un congreso en Oaxaca se dio cuenta de la gran necesidad de poner énfasis en esta enfermedad ya que México solo la UNAM y la Asociación de médicos que está integrada por especialistas de universidades de todo el país, como Ángel Ramos de Veracruz, son las que han propiciado un cambio, pues antes se negaba que la enfermedad fuese un problema en México.

Aprender a identificarla

La chinche besucona parece una cucaracha de color naranja brillante con café, pero se le identifica porque tiene una trompa larga, de acuerdo a la zona geográfica del país se encontrará otras chinches más gordas, negras o cafés, pero a las que se les identificará por su trompa.

Foto: Cortesía | Elvira Hernández

La presidenta de la Asociación Fin de Chagas, integrada por 23 asociaciones, que está tanto en América como en Europa. América porque es la cuna del vector y gente de Sudamérica que se ha ido a vivir a diversos países europeos han llevado la enfermedad.

Existen varias formas de contagio. La primera es la que descubrió Carlos Chagas en 1909 en Brasil debido a la picadura de la chinche; otra se da de manera congénita de una madre a su bebé, que se trata de combatir gracias a programas que la OMS implementa para que en 2030 no se dé más este tipo de contagio; la tercera es por transfusión sanguínea, y otra que descubrieron en Venezuela es la transmisión oral, pues si la chinche defeca en algunos frutos se pueden infectar quienes las consuman; asimismo se cree que el contagio puede ser a través de la carne que no está bien cocida, y una sexta forma, que no es muy común, es cuando las personas se pinchan en laboratorios con agujas de sangre contaminada, concluyó.