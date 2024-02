"La democracia no se toca": anuncian mega movilización en Veracruz

Veracruz, Ver.- En defensa de la democracia organizaciones civiles agrupadas en el movimiento Marea Rosa llaman a la marcha que se realizará de manera simultánea en varios estados del país el próximo domingo 18 de febrero.

En rueda de prensa celebrada este miércoles en conocido café del centro de la ciudad, la coordinadora estatal de la agrupación Poder Ciudadano, Lya Schuster D`oporto destacó que al igual que las movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ciudadanos volverán a marchar pero ahora por el respeto a la democracia.

"Esta es nuestra tercera marcha, ahora con el lema, la democracia no se toca, queremos animar a la ciudadanía, alentarla a que salga a marchar con nosotros, a no aceptar las cosas con las que no estamos de acuerdo, a no ser indiferentes", expresó.

Afirmó que en esta movilización participan decenas de organizaciones ciudadanas integradas en el movimiento al que denominaron la Marea Rosa; entre las cuales destacan Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Sí por México, UNE México, Unidos por México y Frente Cívico Nacional.

"Todas estas organizaciones dieron origen a lo que hoy se conoce como la Marea Rosa, seguimos en la misma sintonía y objetivos que, somos antecedente de dos marchas históricas y vamos a seguir en nuestro objetivo", agregó.

Afirmó que hasta ahora se ha confirmado la participación de organizaciones en más de 72 ciudades de la república mexicana que marcharán simultáneamente.

Se ha confirmado la participación de organizaciones en más de 72 ciudades de la república mexicana | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

¿Qué calles se usarán para la movilización nacional en Veracruz?

En el caso de Veracruz, la marcha se celebrará el domingo 18 de febrero teniendo como punto de partida el Asta Bandera sobre el bulevar Manuel Avila Camacho en Veracruz hasta el monumento a los Niños Héroes sobre el bulevar Ruiz Cortines en Boca del Río.

Cabe recordar que las movilizaciones en defensa del INE se realizaron el 13 noviembre del 2022 bajo el lema "El INE no se toca" y la histórica marcha en defensa del Poder Judicial se celebró en octubre del año pasado.

Finalmente, hizo un llamado a la población a participar en este movimiento de cara al proceso electoral que habrá de celebrarse en junio de este año donde habrá renovación de los gobiernos estatales así como de senadores y diputados.