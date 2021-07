La desaparición de personas no puede normalizarse: activistas

Veracruz, Ver.- En el marco de la jornada de búsqueda en vida colectivos piden a las autoridades dejar de normalizar la desaparición de personas bajo argumentos como “estaba en el lugar y la hora equivocada”.

Los colectivos “Unidos por la paz en Veracruz” y “Justicia y Dignidad Veracruz” realizaron una jornada de trabajo donde exhibieron 53 fichas de personas desaparecidas, dejándolas plasmadas en todo el rededor de las instalaciones de la unidad deportiva Valentín Ruiz ubicado en el fraccionamiento Virginia.

De acuerdo con Lidia Lara de Justicia y Dignidad Veracruz la finalidad es visibilizar el problema de la desaparición en el estado ya que diariamente se reportan entre cinco a 10 personas.

En ese sentido demandó a las autoridades no normalizar este fenómeno de la desaparición ya que a la hora de interponer las denuncias correspondientes se encuentran con argumentos fuera de lugar además de tolerar las criticas de la sociedad que siempre acusan que “les pago porque andaban metido en algo malo”.

Queremos que la sociedad vea las fichas de nuestros desaparecidos, cuando las familias queremos gritar las autoridades nos callan, pedimos que se hagan sensibles a lo que está pasando porque no podemos normalizar, no podemos verlo como normal es algo que está sucediendo, hay comentarios de que por algo se los llevaron y queremos quitar ese etiquetado porque se trata de personas que son padres, son hijos, nietos, sobrinos que fueron arrebatados, no podemos normalizar la desaparición

Hizo referencia que cuando se presentó la denuncia de desaparición de su hermano Ángel Gabriel el 6 de junio del 2017 en el municipio de Boca del Río las autoridades adujeron que “estaba en el lugar equivocado cuando salió a la tienda y ya no regresó”.

Comentó que, aunque los colectivos buscan en fosas, basureros, ríos también quieren apostar por encontrarlos con vida en centros hospitalarios, de readaptación social, hospitales y demás.

Finalmente mencionó que según las estadísticas de desaparición, las zonas donde se presenta más este flagelo es en Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica.