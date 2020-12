La detención del general Villalobos es ilegal: autodefensas

Si la detención del general David Villalobos hubiera sido legal, en una hora lo hubieran puesto a disposición del Ministerio Público, pero a todas luces es una detención ilegal, asentó Francisco Carmona Cortés, líder de las autodefensas en Xalapa, quien adelantó que continuarán cerrando carreteras federales a la altura de Palo Gacho, Maltrata, así como la que viene de Tamaulipas, mientras se violenten las garantías individuales del detenido.

Dijo que confían en las leyes y en las autoridades del estado que en este caso, como en otros que afectan a la ciudadanía dejan mucho qué desear, por lo que presentarán denuncias penales contra el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, así como contra el gobierno del estado, puesto que ya investigaron y no hay orden de aprehensión federal. “Esto es cosa del estado, donde el gobierno abusa de su poder”.

En ese sentido, hizo un llamado al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y al secretario Gutiérrez Maldonado a que recapaciten porque su actuar, que es ilegal, repercutirá en el estado de derecho, luego del secuestro “legal”, que hicieron.

Explicó que el general Villalobos fue retenido con engaños, pues recibió una invitación del delegado de Seguridad Pública del C 5 a las 3:30 horas, donde se supone sólo platicarían, pero a partir de ese momento no lo dejaron salir junto con quienes le acompañaban, por lo que piden que no se violen los derechos humanos del general Villalobos, porque no les han dejado verlo y no saben cómo se encuentra. Tampoco han dejado pasar a sus abogados ni a los representantes de los Derechos Humanos que ahí están a la espera.

A pesar de que el C5 es un edificio público está cerrado y dejan pasar a nadie, añadió.