La discapacidad está en el Gobierno: Dulce M. de la Luz

La candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por Xalapa Urbano, Dulce Méndez de la Luz Dauzón, se reunió con integrantes de la asociación civil “En señas”, personas con discapacidad oral y auditiva.

Al aire libre en la explanada del parque Morelos, los asistentes reconocieron el interés de la candidata para reunirse con ellos y conocer su situación y necesidades tanto en el ámbito social, como en el laboral y el familiar.

Foto: Cortesía

Al agradecer, de manera muy emotiva la presencia de Dulce Méndez de la Luz, Sergio expresó: “Hoy en día tratamos de esforzarnos, de escuchar con nuestros deficientes aparatos auditivos. Falta la inclusión laboral, hay un abismo entre nosotros y las personas que sí oyen. Los sordos no somos ignorantes. Qué bueno que está usted aquí candidata, queremos que el acoso y la discriminación se eliminen, que haya inclusión laboral. Es muy difícil ser sordo; las entrevistas de trabajo resultan muy difíciles para nosotros. Queremos que nos den un trato digno, este es un tema de justicia social. Queremos decirle algo, es la primera vez que un candidato o candidata se acerca a nosotros para saber sobre nuestros problemas. Si llega usted a la diputación no se olvide de nosotros, no nos falle”.

Por su parte, el intérprete Miguel Ángel Preciado expuso que muchos no conocen su propia lengua de señas ni tampoco el lenguaje escrito. “Las personas con discapacidad oral y auditiva enfrentan serios obstáculos, desde pequeños se deben crear lazos de amistad entre todos los niños tengan o no alguna discapacidad, comentó.

Otro de los integrantes de esa fundación le indicó a la candidata que no hay justicia social y que muchas veces los discriminan, incluso que hay casos en donde la misma familia no los apoya, por lo que se sienten tristes porque les es difícil comunicarse y porque no los pueden escuchar.

Los sordos somos una comunidad tranquila, somos muy propositivos. El problema es que hace falta mucho apoyo, la mayor parte de la gente no conoce nada del lenguaje de señas, manifestó José García.

Por su parte, la candidata Dulce Méndez de la Luz informó que desde la Cámara de Diputados ha luchado por mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables de la sociedad. Como diputada propuse y logré una reforma al artículo 33 de la Ley General de Educación, con el fin de alcanzar una educación inclusiva y de calidad para todos los niños y jóvenes mexicanos, independientemente de sus condiciones físicas, personales y sociales. La educación debe ser inclusiva para que todos los niños se eduquen y convivan, sin importar su condición social o física, señaló.

Lamentablemente no conocemos el lenguaje de señas, ni siquiera el inclusivo, debemos conocer por lo menos las señas básicas para poder comunicarnos con ustedes, señaló la candidata. En realidad, la discapacidad no radica en ustedes, la discapacidad está en una sociedad y autoridades que no los comprenden y que no crean las condiciones para su inclusión y desarrollo integral. Si el voto popular me favorece, seguiré impulsando leyes y programas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, indicó Dulce Méndez de la Luz Dauzón.