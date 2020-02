La dulce experiencia de ser un chef pastelero

Xalapa, Ver.- Alejandro Torres Sánchez es un chef pastelero que plasma en cada pastel una obra de arte que deja un gusto dulce en la lengua.

Cuando era niño, Alejandro veía recetas y cocinaba para su familia pero jamás se imaginó que se iba a dedicar a algo que tuviera que ver con la repostería.

Recuerda que fue a una clase muestra de gastronomía y le gustó, por lo que estudió la licenciatura en gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México.

En la escuela tuvieron clases de repostería, pero en la práctica empezó a conocer la pastelería y vio que se sintió más cómodo con los pasteles.

Me di cuenta que me sentía muy a gusto y me empecé un poco a enfocar en lo que es la pastelería, continúe prácticas en otro lugar especializado en pastelería

Alejandro cuenta que estudió para chef durante cinco años al salir, trabajó en un famoso hotel y después en una chocolatería.

Al salir buscó a un maestro para complementar la educación en pastelería por lo que le recomendó un hotel para aprender con otro chef.

“Periodos de prueba pesados, actividades tediosas, pesadas cuatro o cinco horas haciendo lo mismo”, recuerda.

Al ser cambiado de área, abunda que fue un cambio muy bueno porque conoció las recetas de autor del chef.

Después dio clases de introducción de la gastronomía y tomó clases de tallado de madera, lo que le ayudó al modelado de pasteles -que todas las veces las hace mano por los diseños que piden.

“Me vine aquí a Xalapa en el 2009 y empecé a venderle a dos restaurantes a lo largo de 2010, nada más en la casa estábamos trabajando con el nombre de Nantli”, menciona.

En marzo de 2011 decidió abrir el negocio familiar que es una pastelería de nombre “Nantli” con la ayuda de su mamá y su esposa, poco a poco ha crecido la empresa, por lo que se ha convertido en fuentes de empleo para los jóvenes que comparten su pasión por la pastelería.

En otro tema, señala que a nivel casero las mujeres tienen ese toque inigualable en los postres, pero en cuanto a negocios la repostería es muy pesada debido a los horarios y la producción.

Son 12 horas, 14, 15 o 16 horas de trabajo, ruido por el horno, la batidora, los refrigeradores, movimiento constante de la cocina, hablando de trabajo es muy pesado

Lo más complicado es trabajar el fondant, habla que esto es detallado y debe medir tiempos ya que el mero día debe acabar el pastel.

Nantli se encuentra en Murillo Vidal #11 colonia Cuauhtémoc y está abierto de lunes a sábados de 10 a 20 horas y domingo de 11 a 18 horas, donde encontraran surtida la vitrina y es donde Alejandro trabaja en los pasteles.