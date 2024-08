La economía no creció como se pronóstico en este sexenio, indica Canacintra

La economía no creció en las cifras que se pronosticó para este sexenio que está por finalizar, advierte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra-Xalapa), Miguel Hernández Díaz, que opina que los resultados obtenidos han sido negativos en esta administración.

¿Cómo afecta la desaceleración económica a los habitantes?

Expone que la desaceleración económica que registra el país en este segundo semestre del año pega a todos, tanto a empresas como a los ciudadanos, porque no pueden producir más productos y servicios y tampoco generar los empleos que se requieren.

Desafortunadamente los niveles de crecimiento que se obtuvieron en estos últimos seis años en el país y Veracruz no fueron lo previsto, remarca. “Sin buscar criticar ni señalar al gobierno, pero creo que ni en la época neoliberal se creció tan tampoco como ahora, porque si analizamos los números de estos seis años resulta que el incremento fue menor al 2% anualizado”.

Miguel Hernández indica que las cifras son claras y señalan que no son tan provechosas, “eso a pesar de estos dos últimos años el gasto del gobierno creció”.

Opina que a pesar que hubo un gasto y un presupuesto grande, eso no incentivó el consumo, no hizo que repuntara el desarrollo económico.

Respecto a las últimas cifras que muestran que el país vive una desaceleración económica, recuerda que es una situación adversa, más porque los analistas prevén que haya una baja en la tasa de interés del Banco de México.

Indica que si bien la inflación cedió un poco, la desaceleración económica ciertamente pega tanto al sector empresarial como a las familias porque se vuelve más lenta la generación de productos y creación de productos y servicios.

Explica que si no hay una mayor producción de productos o servicios, obviamente el Producto Interno Bruto (PIB) no crece y entonces no se puede avanzar como empresa.

Ese tema, desafortunadamente, impacta directamente a todos los productores, comercializadores, como empresarios, dice.

Indica que entre más crezca el PIB más se abre más la ventana al consumo, al crecimiento, a tener más dinero para poder comprar o que la gente pueda tener más recursos.

Subraya que esta situación de una desaceleración económica siempre ocurre al final del sexenio, “suele suceder esto de forma cíclica”.