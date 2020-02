La fusión de sonidos que salen del violín de Karen

Córdoba, Ver.- Desde pequeña Karen Jacques sabía que lo suyo era dedicarse a la música, en su casa, sus familiares se dedican a este rubro y acostumbrada a escuchar música clásica y barroca empezó a incursionar con el violín, ahora su ritmo y género es diferente.

A los 18 años, el interés por la música con violín había despertado en ella la intensión de estudiar música, sin embargo por cuestiones familiares esto no le fue posible y profesionalmente estudió biología, pero, eso no detuvo su sueño y ganas de dedicarse a ser música

Sus padres le regalaron su primer violín y despertó en ella más el gusto por el instrumento, así como la curiosidad de incursionar en otros géneros y no encasillar al violín como algo clásico y “aburrido”.

Me llamaba atención la batería, pero también mi papá me ponía todo el tiempo para dormir o para estar en casa ponía música clásica o barroca y siempre destacaba el violín, escuchar el instrumento me causaba felicidad y nostalgia, me aferré a la idea de tocarlo y quizá de pequeña mis papás pensaban cambiaría de opinión, pero una vez que lo tuve en mis manos no lo solté para nada

Dentro de sus estudios con la música y el violín, Karen Jacques hizo cimientos clásicos pero no se encasilló en ese género, pop, rock, funk, jazz e inclusive reggaetón fueron otros estilos donde ella experimentó

“Hace años en la universidad, cuando empezaron los videos de YouTube comencé a ver a violinistas como Vanessa Mei o David Garret, las Chicas de Bontie, que empezaron a introducir el instrumento clásica y lo fusionaron con otros”.

El género musical de Karen es descrito como crosover, “no sé si sea un género o técnica pero finalmente es fusión, gracias a ello me han invitado otras personas a participar con ellos, donde piensan que el violín en el género que tocan va bien y el resultado es genial”.

Este joven talento de 31 años, ha dado pequeños conciertos en lugares públicos de la ciudad donde su estilo musical, su bocina y el ritmo de su violín llaman la atención de chicos y grandes quienes con sus celulares empiezan a tomar un pequeño fragmento de lo que Karen toca.

La gente me dice que les gusta la manera en que toco, la fusión que no la habían oído antes o me dicen que les choca el reggaetón, pero al oírlo con violín me gusta”

Al cuestionarle sobre incursionar en otros géneros musicales dice: “hay gustos para todo y momentos para escuchar cierto tipo de música, no iré a una fiesta y pondría a Mozart, esta evoluciona, se crean nuevas cosas y depende de la época, no tenemos que odiar cada cosa, cuando salió el rock decían eran cosas del demonio, pero es cosa de apreciar”.

Karen Jacques ha participado en eventos sociales como bodas y quince años, así como presentaciones en lugares públicos de la ciudad de Córdoba. Actualmente trabaja para poner material en su página fanpage: Karen Jacques.