La gente debe leer lo que le guste, advierten escritores

Xalapa, Ver.- Escritores veracruzanos opinaron que Marx Arriaga, actual director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), está equivocado en el tema de que leer por goce es un acto de consumo capitalista, ya que lo primero que se debe respetar el el derecho que tienen la personas a leer lo que les parezca correcto y les guste.

Francisco González Christen opinó que Marx Arriaga se siente Carlos Marx y no lo es. así como que no comparte la opinión de que la lectura es un goce de consumo capitalista porque la gente no lee, pues él lo sabe como autor de novelas de ficción.

"Sí compartió la opinión de que la lectura debería ser un acto de emancipación, sin embargo, como no conoce el contenido de los libros, por lo que no sabría si éstos cambiarán una dictadura por otra, ya que los libros de texto gratuito sí imponen una ideología ya sea como están ahora o como serán después. De lo que sí está seguro es de que no se debe dejar de leer por placer, porque quizá la ficción diga más verdades que un documental, reportaje o libro de historia, por lo que no se le debe descalificar por visión cuadrada y socialistoide".

Literatura

Se tendría que analizar el contenido de los libros de texto gratuito, pues habría que ver qué se les está enseñando a los alumnos y si esto es correcto o no, y como no los conoce no puede decir si son emancipadores. “En lo que sí estoy en desacuerdo es que sea un goce de consumo capitalista”.

La poeta veracruzana Lilitt Tagle opinó que la ideas de Marx Arriaga son de un socialismo extremo, pue en la lectura de sus declaraciones completas el funcionario acepta que hay carga política en los nuevos libros de texto, lo que quiere decir que se está tratando de adoctrinar a los niños y jóvenes y que incluso les van a decir que la lectura no es recomendable como una experiencia estética.

Concluyó que está muy preocupada por la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a este tema. El escritor y periodista Lorenzo León Diez indicó que el punto de vista del funcionario es muy confuso y no se entiende para nada , pues no tiene ni pies ni cabeza su afirmación.

Por su parte el académico y escritor Daniel Acevedo Ituarte indicó que Marx Arriaga Navarro es polémico, ya que sus textos le avalan como un hombre leído y escribido, lo que es de duda, agregó, es su capacidad como funcionario, la que es agravada por su falta de tacto y diplomacia.

Es cierto que los libros en México son muy caros y que a veces están fuera del alcance de las clases populares, en esa parte sí tiene razón porque el precio convierte a los libros en artículos de lujo. En ese sentido concluyó, que el gobierno debería de poner al alcance de la gente los libros y la cultura como material de primera necesidad, a partir de aquello de que “no sólo de pan vive el hombre”. Ismael Illescas Ramírez, de la Sogem Córdoba, puntualizó que son desafortunadas las declaraciones de Marx Arriaga acerca de que leer por goce es un consumo capitalista, “yo no lo creo así, hay temas que nos llevan a leer. La libertad para elegir lo que queremos leer siempre tiene que existir y la formación de criterio es en lo que nos hace falta trabajar mucho. Respetable pero no compartida”.

El también mediador de lectura indicó que este es un tema que nos lleva a un debate profundo, a conocer el porqué lo dice.

Explicó que el programa nacional de lectura que tiene la Secretaría de Educación Pública es que los niños y jóvenes lean lo que viene dentro de un programa educativo, lecturas diseñadas para el grado en el que se encuentren los alumnos, y que las tienen que leer porque lo dicta el programa educativo, esa es la línea por la que se va el programa Nacional de Lectura. Sin embargo la línea de la Secretaría de Cultura que llevan las salas de lectura busca lograr una empatía entre el lector y el libro y para ello se capacita a los mediadores de lectura que serán los puentes de ese enlace entre el lector y el libro. De acuerdo con ellos, la lectura debe ser un acto de derecho al que todos los ciudadanos estamos para ejercer, podemos leer lo que nos guste porque la lectura debe ser desde el gusto propio. El lector elige los textos y los temas que le llaman la atención, que le interesan, puntualizó.

La primera es una lectura obligada, la que a veces se torna muy pesada y tediosa, lo que hace difícil la empatía, aunque la obra sea muy buena y tenga mensajes.

Está muy alejada la institución cultural de la educativa, pues los mediadores de lectura perciben que no existe una comunicación constante, cuando cultura y educación podrían ir juntas para no tener este tipo de contrariedades que sólo generan confusión a la gente.

El funcionario dice que la lectura debe ser una acción emancipadora, pero emancipación es la autonomía del individuo para poder elegir, con el bagage cultural que tenga.