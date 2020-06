La justicia tiene que llegar, dice AMLO sobre ataque a Caballo Blanco

Coatzacoalcos, Ver.- “Tiene que haber justicia, la justicia tiene que llegar”, aseguró el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador en su visita al municipio de Coatzacoalcos, esto al referirse al caso de Caballo Blanco. Tras concluir el evento de supervisión de obras en la zona, fue cuestionado por la masacre en el bar que dejó más de una treintena de muertos y sobre si habrá detenidos en el caso a lo que respondió que, aunque tarde, la justicia llegará. “Puede ser que tarde, pero va a llegar”, dijo.

Cabe destacar que minutos antes de que el mandatario federal arribara a la Terminal Marítima de Pajaritos, América del Carmen Gómez Ortiz, mamá de Xóchitl “N” una de las víctimas mortales del ataque denunció que se le había impedido llegar con López Obrador para hablar sobre el ataque ocurrido en agosto pasado. “Tiene que salir y yo aquí voy a estar hasta que él se vaya y si no lo voy a seguir hasta que salga del estado de Veracruz y esto es con mis propios recursos”, dijo Gómez Ortiz.

La mujer recriminó que López Obrador no haya detenido su paso para hablar con varios de los familiares de las víctimas que esperaban en las inmediaciones del lugar en el que se llevó a cabo el evento. “No se vale que él no se detenga (…) yo soy el pueblo señores, yo he sufrido porque a mí me quitaron a mi hija”, denunció.

