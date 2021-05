La lluvia le quitó su negocio; "no se salvó nada"

Xalapa, Ver.- Cuando llueve, el agua en la avenida Ébano de la colonia Veracruz sube más de medio metro, aseguró Juan Manuel Bautista Grajales, quien perdió una chocita donde había una vulcanizadora y donde la pérdida fue total, no hubo nada que rescatar.

Este viernes al mediodía personal de la Dirección de Limpia Pública le apoyaba a limpiar el terreno donde el lodo cubrió absolutamente todo lo que había en el local.

“No pudimos rescatar nada”, aseguró, al tiempo de solicitar el apoyo de las autoridades municipales y estatales, ya que las lluvias desgajaron parte del cerro que se encuentra justo en la parte trasera de su propiedad donde se pudo observar que no hay un muro de contención por lo que el alud de lodo se llevó todo a su paso, afortunadamente las personas que trabajaban en ese momento pudieron salir y ponerse a salvo, por lo que las pérdidas no pasaron de lo material.

Aun así, señaló que se requiere la ayuda para aquella zona de la ciudad, pues en cuanto inicia la temporada de lluvias ya saben que la avenida se convierte en un río que se lleva todo a su paso. “No sé cómo nos podrían apoyar, qué le hace falta a la zona para desahogar el agua y que no tengamos las afectaciones de cada año”.

Hizo un llamado a las autoridades a atender a los afectados, pues confiaron en ellos al elegirlos para los cargos que ocupan, “ahora necesitamos de ellos, que nos cumplan las promesas que nos hacen porque cuando vienen a pedir el voto no se los negamos”.

Con él coincidió Alejandro Pérez, quien señaló que aunque ha habido muchas obras en las colonias de la ciudad, aún hace falta atender zonas donde el río de aguas negras se desborda con tantas lluvias, inunda las calles, banquetas y los negocios con agua sucia.

Se requieren obras para entubar los arroyos que se han convertido en focos de infección y que ahora con las lluvias son un peligro no sólo porque se desbordan sino porque son criaderos de mosquitos y de fauna nociva, por lo que no tardarán los casos de dengue.

Dijo que está consciente de que la sociedad también tiene parte de culpa porque aún no aprende que no debe tirar basura, a mantener limpios los frentes de sus casas y porque aún hay muchas personas que sacan su basura cuando no ha pasado la campana.

Por su parte María del Carmen López Lara reiteró que las lluvias llegaron con “todo” y que han afectado a varias familias de la colonia Veracruz porque es una zona con muchas elevaciones y es lógico que el agua venga a recalar en las zonas bajas donde se anega, afortunadamente no nos ha ido tan mal como en otros lados porque no ha subido tanto, no pasa de dejar estelas de lodo en los pisos y banquetas, así como piedras sobre las calles y banquetas.

Concluyó que lo que le preocupa es la cantidad de basura que se acumula y tapa las alcantarillas porque esto ya no deja que el agua se vaya, asimismo hay mucha basura dentro del arroyo de aguas negras porque aún hay personas que la arrojan a éste. “No entienden que la contaminación nos afecta a todos, los que estamos cerca y los que viven más retirados porque las bacterias se dispersan por el aire y llegan hasta nuestra mesa”.