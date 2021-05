La lluvia los dejó sin casa; ahora viven en albergue

Xalapa, Ver.-Desde el martes 11 de mayo, Isabel Huerta Villegas no ve la suya, perdió casa, enseres, ropa y su tranquilidad porque ahora no tiene dónde llevar a su familia. Ese día cuando estaban a punto de almorzar, un “chisguete” de agua que entró por la pared trasera de su vivienda que consta de dos cuartos, les advirtió que algo andaba mal, por lo que salieron del domicilio ubicado en Agustín Melgar número 21 interior, 3 únicamente con lo que llevaban puesto. Fue su esposo Facundo Hernández Rodríguez, quien regresó a sacar los documentos personales, minutos antes de que la pared fuera vencida por un río de agua y lodo que arrastró todo hacia la parte baja.



En un instante se vio en la calle sin nada. Llegaron los bomberos y personal de Protección Civil sólo para corroborar que se había perdido todo y ayudarle a sacarlo como basura en un camión de Limpia Pública. Eso no fue todo, pues además sus medios hermanos la corrieron, por lo que no tiene a dónde ir ni cómo poner un techo sobre las cabezas de sus tres hijos, un nieto, su esposo y su yerno, que desde el martes por la noche viven en el albergue del Ayuntamiento en la Plaza Norte de esta ciudad, pero donde no podrán permanecer por más de una semana.



Aclaró que la vivienda es propiedad de su hermano, quien aprovechó la ocasión para por fin sacarla, y que su hermana Natalia Huerta, quien vive en el cuarto que está sobre el que resultó afectado no perdió sus enseres como lo ha informado a la prensa y a las autoridades con tal de recibir los apoyos.

Local Se pronostican fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas



Entrevistada en el albergue, donde la familia recibe desayuno y comida y solo cenan si les quedó algo del mediodía, pues no tiene ni para comprar un kilo de tortilla, Isabel quien es ama de casa, dijo que solo pide un lugarcito donde vivir, donde llevar a su familia, puesto que su esposo y yerno que se dedican a la albañilería no tienen empleo.

Isabel, sus hijos, su esposo, y su hija mayor, yerno y un bebé de ocho meses, necesitan de la solidaridad de la sociedad civil pues salieron de su domicilio únicamente con lo que llevaban puesto, les hace falta pañales para el bebé, ropa, zapatos y enseres de limpieza personal, pues no han podido bañarse.



En este momento, lo que más le preocupa a Isabel es que no tienen a dónde irse, sólo tiene la esperanza de que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), cuyo conducto de agua se rompió y les ocasionó la pérdida, se haga responsable y les ayude a recuperar sus cosas, sin embargo la familia en este momento está como a “oscuras”, porque no sabe qué será de ellos.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El número celular de Isabel Huerta es el 22 82550895 y se le puede visitar en el albergue de la plaza norte del Ayuntamiento.