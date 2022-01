La oposición miente y asusta con tema de Reforma Eléctrica: Rocío Nahle

Boca del Río, Ver.- La oposición miente y asusta a la ciudadanía con el tema de la Reforma Eléctrica pero México no es tierra de conquistas sino un país soberano donde se toman decisiones en beneficio de la sociedad, asevera la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García.

Durante la ponencia magistral en el foro sobre la Reforma Eléctrica, expuso los beneficios de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ante la ciudadanía y los diputados federales a quienes conminó a apoyar al ejecutivo federal.

Hizo hincapié en que la oposición miente y asusta a la ciudadanía en cuanto al tema pero la realidad es que se trata de una defensa en beneficio del bolsillo de una nación.

“Sin duda nuestros representantes van a tener una tarea de discusión con datos, no con una oposición que viene a asustar, que viene a decir miedos, que Viene a mentir, que viene a denostar, no, esta es una Reforma donde cabe lo público y lo privado (..) que no nos no nos digan mentiras, con datos con cara del gobierno, diciéndoles porque sí, presentó esta reforma el presidente”, destaca.